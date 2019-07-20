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Условия питания в соцучреждениях проверяют в Хабаровском крае
После вспышки инфекции в психоневрологическом интернате поселка Эльбан Амурского района министерство соцзащиты населения края приступило к проверкам условий питания в соцучреждениях. До 25 июля властям предстоит выяснить, как выполняются санитарные нормы в других подобных стационарах с круглосуточным пребыванием людей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ЧП в Эльбанском интернате случилось 10 июля. Сейчас в учреждении продолжают ликвидировать его последствия. Все 239 пациентов, заболевших сальмонеллёзом после употребления молочного крема, в который были добавлены сырые яйца, идут на поправку. 21 человек продолжает находиться в инфекционном отделении Амурской ЦРБ. Новых случаев заражения не отмечено, однако сотрудники Роспотребнадзора и министерств здравоохранения и соцзащиты прилагают максимум усилий для того, чтобы предупредить внутрибольничное распространение инфекции.
Как установил Роспотребнадзор, в психинтернате Эльбана были нарушены условия питания. Отклонения от санитарных норм выявлены как на стадии закупки и транспортировки продуктов, в частности яиц, так и в самой технологии приготовления пищи.
Сейчас управление Роспотребнадзора по краю ведет отдельное расследование в отношении поставщика яиц ООО "Летучий", которое продавало свою продукцию Эльбанскому интернату. Руководителю соцучреждения объявлен строгий выговор, а заведующий производством и дезинфектор уволены. Остаются на контроле предписания управления, выданные в адрес КГБУ "Эльбанский психоневрологический интернат", министерств здравоохранения и социальной защиты населения края.
Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru
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