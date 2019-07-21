Хабаровчанин вжился в роль «красного партизана»



Корреспондент газеты «Молодой дальневосточник XXI век» принял активное участие в первом в Дальневосточном регионе народном военно-историческом фестивале «Гроза над Ситой». Он прошел в прошедшие выходные в селе Сита района имени Лазо. Мероприятие открыл губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По существу, такого размера действо в крае еще не проводилось. Все началось несколько лет назад, когда по приглашению директора Ситинской комнаты культуры (Домом культуры это нельзя было назвать) Екатерины Якушевой несколько хабаровских реконструкторов провели уроки живой истории. Потом решили пойти дальше и в 2017-м устроили «Грозу над Ситой». В 2018-м все прошло как-то комовато и в более мелком масштабе.

Чтобы не повторять ошибок - поиски инвестора, поиски территории, вбухивание личных средств, прочие непродуктивные траты - реконструкторы решили в 2019 году все взять в свои руки. Выиграли грант, и завертелось.

Наши люди

Одно дело – реконструкция эпизода того или иного времени. Другое - наполнить мероприятие действием. Организаторами были приглашены как местные производители-фермеры, так и иные организации коммерческой направленности. Не забыли и о душе. Начали с районного уровня – творческие коллективы, местный музей, продолжили частными коллекционерами и солидными музеями из Хабаровска. К хорошему делу подключились казаки, организовав целый казачий стан, где «звездами» были лошадки.

Активно начал шевелиться глава Ситинской сельской администрации Евгений Лупин, «подогнал» личную тачку, ударный инструмент и закончил тяжёлой техникой. На место два раза выезжала «ударная бригада» семьи Райш, суперпапа Алексей и две дочки. При помощи мотивированных рублем местных мужиков и мальцов привели территорию в порядок. От районной власти что ни день, то комиссия. Лучше бы вместо этого пару-тройку самосвалов щебенки на подъездную дорогу подогнали и грейдером лишний раз прошлись.

Деятели! Будут мне давать советы, как обустраивать лагерь партизан 1919 года! Прежде чем его строить, я копался в архивах, советовался с историками, изучал структуру партизанского тыла того времени по воспоминаниям очевидцев и документам. Три дня собирал артефакты для семи тематических площадок. Для красных - оружейная мастерская, кожевенно-меховая мастерская, сапожная артель и наша фишка – агитвзвод. Для белых - фельдшерский пункт, ателье «Варшавский шик пана Дунаевского» и «столяр супротив плотника». Увы, две последние не удалось развернуть - ни места, ни людей, понимающих в этом деле, на месте не оказалось. Попытка найти адекватных специалистов среди добровольцев и волонтеров с треском провалилась.

Уровень исторического образования и навык владения элементарными действиями «на природе» вызывает оторопь. Большинство не то что костер не могут развести, они даже его горение с трудом поддерживают. В тайге с голоду сдохнут, летом замерзнут.

Культурная программа продолжалась весь день. Громкость звука была такова, что слова песен различали на противоположном конце села.



Прикольно смотрелись молодые люди «в образе» среди зрителей. Открою секрет - это не нанятые за бабло аниматоры. В большинстве случаев - переодетые на месте добровольцы. И по-честному – пусть образы порой были не просто «театральщиной», а сильно аллегоричны и карикатурны, но это было так мило!

О работе остальных площадок могу судить только со слов очевидцев, по фотографиям и видеосюжетам. Практически весь день безотлучно находился в «партизанском» лагере.



Настоящие бойцы

За саму реконструкцию могу сказать одно – прошла она, судя по фото- и видеоматериалам, ударно – с огоньком, взрывами и кровью. Я белую нательную рубаху, в которой был убиенный красноармеец, так до конца и не отстирал, какими только препаратами не пользовался. Хотя, может, оно и к лучшему, в следующий раз пригодится. Оказывается, на рубаху вылили настоящую, только бычью кровь. «Целого литра не пожалели», - гордятся реконструкторы. Все б им пулять и кровь проливать! Но дело военное - особо зрелищное.

По окончании торжественных мероприятий и свертывания всех площадок – торговых и исторических – пошли неформальные процессы. В кемпинге для гостей звучали песни и шла декламация, жарились шашлыки и разливались жидкости, жгли костры и просто отжигали. Реконструкторы в своем отдельном лагере за леском торжественно отметили встречу и начало плодотворного сотрудничества. Померились длиной клинков и поспорили по поводу достоверности формы. Хотя какая-такая форма могла быть у партизан 1919 года? Штаны, свитки, ватные куртки, меховые душегрейки, сапоги, ичиги, картузы, шапки, папахи…

Потом помирились, стали гарно спивать - начиная от «На горе стоял казак» и заканчивая «За любимым наркомом!». Что лишний раз доказывает – в военно-исторической реконструкции нет врагов.

В воскресенье с утра бодро уехали приморцы, бойцы-хабаровчане в течение дня неспешно покинули место фестиваля. Последними, полностью свернув лагерь, вечером в понедельник уехали организаторы, предварительно договорившись с местными, в том числе и с главой администрации Ситы товарищем Лупиным, о сохранении вверенного им имущества и сбережении места проведения следующего фестиваля. Я партизанский лагерь - три навеса и шалаш - даже трогать не стал, оставил все как есть.



Невыученные уроки

По существу, во время Хорско-Киинской операции по очистке района рек Кии и Хора с 29 мая по 9 июня 1919 года, что проводил особый казачий отряд совместно с японскими войсками, калмыковцы не столько уничтожили, сколько разогнали партизан Полетнинской и примыкающих к ней волостей. Поздней осенью 1919 года вокруг Хабаровска действовали более 30 партизанских отрядов. Все потому, что редкостной мразью был Калмыков – типичный представитель атаманщины той поры. Этакий властитель местечкового пошиба - «мелкий бес» дум и душ, что творил беззаконие. Сто лет назад пренебрежение элементарными правами самых обычных людей закончилось выстрелами волчьей картечью по белой сволочи. И запомните, красные тогда победили не только и не столько силой оружия. Они победили словом и делом.

Об этом стоит задуматься и нынешним властям на местах, что забыли о своем предназначении. Чудят, по словам аборигенов, такое! Сухим языком протокола это описывается как «превышение должностных полномочий».

«За землю и волю» сто лет назад резались в этих местах очень жестоко. Тут губернатор Хабаровского края не даст соврать: «Самое главное, надо делать так, чтобы этого не повторилось никогда. Чтобы это все осталось в виде реконструкции, в виде воспоминания. Но только не в виде реальности».



От меня, как человека дела, краеведческому музею муниципального района имени Лазо отдельное «фи!». Для вас губернатор дал четкую установку: «Давайте будем проводить реконструкции, давайте будем вспоминать, давайте будем показывать, как это было, давайте учить детей». Гродековские музейщики устроили выставку «Плакаты ДВР», по которой в течение дня сотрудник отдела истории проводил блиц-экскурсии. Еще привезли «Краеведческое лото» и устроили сеансы одновременной игры. А местные музейщики притащили для своих земляков дурно отпечатанные на паршивом принтере плохие копии хороших фотографий людей в форме! Не верю, что ничего путного в закромах не осталось. Я вот, ставя навесы и шалаши для партизанского лагеря, буквально под ногами нашел кованный в кузне штучный крюк, так что могу поделиться. В прошлый раз ситинцы нам подарили шикарную швейную машинку «Зингер» начала 20 века. Осталось ее малость подшаманить. Так, может, и вам надо быть ближе к земле и людям? И не обязательно показывать только оружие того периода. Вышитые рушники, те же самовары и утюги, керосиновые лампы, образцы народных промыслов и инструмент для их изготовления - все это, если не дурковать, то и у местных жителей можно найти. Ведь кроме пальбы и резни «красных против белых» в Гражданскую и мирно-обывательская жизнь текла. Тут вам подшивки газеты «Приамурская жизнь» за 1919 год в руки. Такой слог – любо-дорого читать.



Что дальше?

Да, в ходе организации фестиваля были проблемы и во время проведения случались косяки. Администрация Лазовского района начала активно помогать буквально в последние дни, когда выяснилось, что на фесте будет губернатор. Да и местной власти, и «культурному слою» Ситы стоило заранее кое-что сделать.Ту же историческую справку о своих земляках-партизанах и о тех событиях подготовить и распечатать в виде листовок. Хотя о чем это я? По словам особо шустрых мальцов, в школьном компьютерном классе больше половины компьютеров «дохлые» и интернет-канал настолько слабый, что во время ЕГЭ пришлось тесты по нескольку раз проходить. Стоп, ни слова более. Это дело другого репортажа.

В последнюю ночь фестиваля, сидя у костра за полночь, организаторы клятвенно пообещали, что учтут все «косяки». И в следующем году «Гроза над Ситой» пройдет на более высоком уровне: «Это у нас в первый раз!». От себя как человека околомузейного (тут ехидный смайлик) гарантирую, что наш «партизанский лагерь» вас еще удивит. Коллекция Хабаровского компьютерного музея постоянно пополняется, и мы вам еще не все показали.

А тут и губернатор пообещал поддержать хорошее дело «трудовым рублем». А то грант (в этот раз 900 тысяч рублей) – дело такое, не всегда получается. Так что нужное дело пропаганды исторически верного знания в Хабаровском крае набирает обороты. Присоединяйтесь, у нас хорошая компания!



Андрей Дунаевский, в этот раз красный техник-партизан

Фото Ольги Эйсмонт





Слово и дело государственного значения

«Замечательно, что у нас в регионе набирает силу движение любителей истории. Такие фестивали помогают сохранить память о далеких событиях, сыгравших важную роль в становлении и нашего края, и страны в целом. Для запада России, к примеру, Москвы, такие постановки уже привычное дело, а на Дальнем Востоке это пока новое направление. Но мы обязательно сделаем фестиваль ежегодным и постараемся расширить его масштаб для того, чтобы и у нас были свои исторические реконструкции».

Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края

Коллеги! Хочу предложить интереснейшее дело – а давайте в 2020 году махнем на фестиваль «Гроза над Ситой» заранее, за пару дней до проведения. Нет, нет, никто вас не заставляет ни палатки устанавливать и тенты натягивать, ни лагерь «белых сил» обустраивать. И прочие хозяйственные дела вас минуют. Зато будет реальный шанс побывать внутри ежегодного межрегионального военно-исторического фестиваля для людей, увлекающихся историей и культурой Дальнего Востока начала ХХ века.

Встретим, разместим, накормим. Ночевать в палатке летней порой в кедровом бору или березовой роще – это так романтично! А разговоры с реконструкторами и местными пацанами у ночного костра… Какие истории, какие коллизии, какие типажи – хватит не на одну публикацию. Тут самое главное - подобрать нужные слова, иначе после редакторской правки одни предлоги и междометия останутся! Поверьте, оно того стоит - всего-то два-три дня реальной работы на периферии.

В проведении военно-исторического фестиваля "Гроза над Ситой - 2019" принимали участие: члены военно-исторических клубов Хабаровска «Уссурийский фронт» и «Амурский рубеж», «Приморский бастион» (Приморский край). Участниками «Грозы над Ситой - 2019» также стали члены ВИК «Старый солдат», КВИР «Хабаровский пехотинец» и почетный гость из ВИК «Енисеец» Андрей Генералов. Выставка раритетных экспонатов организована Хабаровским компьютерным музеем – ХКМ.SU.Администрация района имени Лазо, а также Ситинского сельского поселения помогли в подготовке мероприятия. Партнеры - Гродековский музей, управление Росгвардии по Хабаровскому краю, «Волонтеры Победы». Специалисты отдела культуры, молодежной политики, спорта администрации района им. Лазо привлекли самые лучшие, яркие, талантливые коллективы со всего района.



Знай и помни, товарищ!

100 лет назад в Полетнинской волости Хабаровского уезда (ныне район имени Лазо) шли бои между местными партизанами и калмыковцами. Фестиваль «Гроза над Ситой» в той или иной степени соответствует событиям 1919 года, начиная от плохо подготовленного нападения в ночь на 19 мая и заканчивая последствиями калмыковской карательной акции в Хабаровском уезде - так называемой Хорско-Киинской операции (с 29 мая по 9 июня 1919 года) особого казачьего отряда совместно с японскими войсками.

Партизанские отряды общей численностью 500-600 человек (тут есть сомнения по порядку цифр) под командованием Зубкова и Бойко-Павлова были созданы в Полетнинской волости весной 1919 года. Д.И. Бойко появился в глухом селении Бичевая в среднем течении реки Хор в январе 1919 года.

Кто же шел в партизаны? Бедняки на Дальнем Востоке в 1917 году составляли 33% (в европейской части страны - 65%), середняки – 45% (20%), зажиточные крестьяне – 22% (15%). Базой для них послужила таежная местность в районе реки Хор, где были разбросаны небольшие деревни: Марусино, Петровичи, Полетное, Бичевая. Один из отрядов, Хорско-Киинский (руководитель - рабочий Соколов), был создан на реке Матай в районе лесозаготовок промышленника Сенкевича. Здесь имелись запасы продовольствия и бараки для людей.

Местом пребывания партизанского штаба была установлена деревня Бичевая - в 60 километрах от железнодорожного разъезда Хор. Была устроена мастерская для ремонта оружия и отливки пуль. При организации и деятельности отряда были допущены серьезные ошибки. Отряд разделили на две части, одна часть состояла из рабочих и красногвардейцев, другая из крестьян. Не имея достаточной боеспособности при такой организации, штаб провозгласил восстановление советской власти.

В нападении на гарнизон противника в ночь на 19 мая 1919 года участвовала большая часть отряда. Была обстреляна охрана железнодорожного моста через реку Хор, забросана гранатами казарма с японскими солдатами на станции Верино. Полностью разгромить гарнизон не удалось, и партизаны отправились на свою базу в Бичевой. Отражая атаки значительно превосходившего в вооружении противника, партизаны, подойдя к своей базе, успели захватить лишь немного продуктов, порядка 250 партизан ушли в глубокую тайгу, остальные, плохо вооруженные, были распущены по домам. Во время скитаний распался штаб отряда. По непроверенной информации, Д. Бойко и М. Попко расстреляли организатора и командира отряда Зубкова под предлогом, что он виновен в поражении партизан. Оставшиеся 150 человек разделились на три небольших отряда. По другой информации, разбились на группы численностью по 25-30 человек.

По существу, в ходе карательной операции 1919 года в Хабаровском уезде калмыковцы не столько уничтожили, сколько разогнали партизан Полетнинской и примыкающих к ней волостей. Поздней осенью 1919 года вокруг Хабаровска действовало более 30 партизанских отрядов. Партизанская борьба набирала обороты.