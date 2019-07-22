Чужие любовь и ненависть привели к гибели комсомольчанина



В первый и последний раз увидел зарезавшего его в этот же день мужчину немолодой уже житель Комсомольска-на-Амуре. Он совершенно случайно, что называется, попал под раздачу. «По-соседски», поскольку дверь в дверь жил с семьей, к которой пришел «поговорить» будущий убийца.

Но никого из тех, к кому пришел недобрый гость, в это время, как потом выяснилось, дома даже не было. Но настырный гражданин, находящийся к тому же в перевозбужденном состоянии, такое почему-то даже предположить не смог. Он позвонил в соседнюю дверь. А когда хозяин, на свою голову, открыл, после совершенно короткого и не обидного по обычным человеческим меркам разговора визитер набросился с ножом…

История грешной любви

Не зря говорят, что от любви до ненависти всего лишь шаг. Фитнес-инструктор одного из спортивных залов в Комсомольске-на-Амуре завел отношения с замужней женщиной, которая пришла к нему тренироваться. Она ему сразу понравилась, но он узнал, что у женщины уже есть супруг и ребенок. Но, выбрав подходящее время, признался ей в своих чувствах. И при этом подчеркнул, что не хочет разрушать ее семью и не настаивает на их близких отношениях. Однако женщина в ответ призналась, что тоже испытывает к нему симпатию как к близкому и родному человеку.

Они стали встречаться уже и за пределами спортзала. У молодого мужчины закрадывались мысли о серьезных намерениях. Как-то зимой - муж возлюбленной как раз в это время уехал в служебную командировку - он оказался в семейной квартире. Познакомился с сыном дамы своего сердца и первый раз увидел фотографию ее супруга, даже испытал укол ревности. А чуть позже узнал, что в семье начались частые ссоры. Но когда он спрашивал у своей женщины, не думает ли она о разводе, та постоянно уклонялась от ответа.

Почувствовав какой-то холодок, возникший в отношениях, спортсмен напрямую спросил: может, она вообще хочет, чтобы он ушел? Но женщина сказала, что не собирается с ним расставаться, и они продолжили общение. А потом вдруг стала избегать их встреч. Он настолько сильно переживал по этому поводу, что даже связался через социальные сети с ее отцом, написал о проблемах в семье его дочери. А потом, уже в телефонном разговоре, признался, что любит эту женщину и даже честно рассказал про их грешную связь.

Абсолютно ничего после этого не изменилось. Но, что интересно, когда он собрался уехать в Москву, женщина каким-то образом об этом узнала. И даже пожелала ему удачи, отправив доброжелательное электронное послание. А потом, когда наш спортсмен уже обживался в столице, в социальной сети прочитал ее новое сообщение. О том, что она сильно скучает по нему и хочет, чтобы вернулся. А отношения с мужем у нее испортились окончательно.

Сердце сладко забилось, мужчина тут же засобирался в Комсомольск-на-Амуре. Когда приехал, в социальной сети сразу написал своей даме о том, что хочет встретиться, но она почему-то не ответила на сообщение. Он решил без приглашения прийти к ней домой, чтобы разобраться. Тогда-то все и случилось…

Была и… вторая подруга

В судебном заседании были оглашены показания молодой комсомольчанки, которые подкорректировали историю любви, рассказанную самим спортсменом. По словам свидетеля, она через социальную сеть «ВКонтакте» познакомилась с молодым человеком. При первой их встрече он рассказал, что у него есть мать, но с ней он не общается, а отца не знает. Сообщил, что работает фитнес-тренером в спортивном клубе. А потом уехал в Москву, и они общались друг с другом по переписке.

В какой-то момент на его странице свидетельница заметила эмоциональные посты об отношениях между мужчиной и женщиной, о расставаниях, и поинтересовалась, что у него случилось. Тот сообщил о замужней женщине, имеющей ребенка, с которой он встречался около года, что любил ее и хотел быть с ней. Однако в какой-то момент эта женщина прекратила с ним отношения, и он очень переживал по этому поводу. Он часто ее вспоминал, жаловался, что ей нужны только деньги, что он сирота, а муж женщины при деньгах.

Как-то парень рассказал, что, находясь в Москве, написал пассии о том, что не может забыть ее, что любит, на что женщина ответила, что скучает по нему, но в то же время сообщила, что ездила с мужем в отпуск и между ними были интимные отношения. По данному поводу тренер-сирота сильно переживал, считал, что любимая женщина изменила ему. Она пыталась объяснить, что не может изменить, так как замужем, но тот остался при своем мнении. А потом у него возникла идея рассказать об отношениях мужу своей женщины.

Свидетельница пыталась убедить спортсмена не делать этого, но он был настроен решительно. Написал, что ему обидно, что он хочет отомстить таким образом. Сказал, что от этого ему станет легче.

А через два дня он сообщил, что все рассказал мужу. Он еще хотел с ним пообщаться напрямую, но тот отказался и все-таки не бросил свою жену, что спортсмена очень огорчило. Позже парень сообщил, что приедет в Комсомольск-на-Амуре, так как ему нужно решить какие-то дела, и предложил свидетельнице встретиться, на что она согласилась. Они снова возобновили близкие отношения. И как раз накануне убийства тоже виделись.

Почти сутки они провели на съемной квартире. Мужчина тогда еще показывал ей небольшой складной нож, на рукояти был какой-то узор. А потом он куда-то засобирался, обнял как будто в последний раз и проводил до такси, сказав, что ему нужно сходить к другу. Накинул на голову капюшон своего черного пуховика и пошел. Оказалось - навсегда.

43 удара

В судебном заседании было доказано: жестокое убийство было совершено прежде всего на почве вспышки безотчетной злобы. Потерпевшему было нанесено в различные части тела не менее 11 ударов руками и не менее 43 ударов ножом.

Убийца и сам подтвердил, что взял с собой на встречу «сувенирный перочинный нож», на всякий случай прихватил и смартфон, где имелась запись его разговора с супругом любимой, на которой тот говорит, что «покупать любовь девушки за деньги - это не измена».

Незадача вышла сразу же, когда он подошел к знакомому дому. Набрал на дисплее домофона номер квартиры, нажал на вызов. Никто не ответил, дверь подъезда так и осталась закрытой. Пришлось ждать. Наконец, подошла какая-то женщина, открыла, он вошел в подъезд, как говорится, на ее плечах. Решил подождать подругу на площадке между первым и вторым этажами. Но через полчаса не выдержал, пешком поднялся на шестой этаж, где в одной из квартир находилось семейное гнездышко, как он считал, все-таки его женщины. Позвонил. И снова никто не открыл. Захотелось поколотить в двери, но металлический тамбур тоже был на запоре.

Позвонил соседям и примерно через минуту услышал, как внутри тамбура открылась входная дверь. Кто-то пробурчал: «Как они меня достали». Потом открылась тамбурная дверь, и он увидел мужчину, на вид вдвое старше его, у которого спросил, дома ли соседи, на что тот ответил, что не знает. Он попросил мужчину разрешить ему пройти в тамбур и постучать в дверь соседям, но тот его не пустил. В этот момент у спортсмена все потемнело в глазах, и что было дальше, не помнит.

Придя через какое-то время в себя, увидел, что стоит в тамбуре, в его руке находится окровавленный нож, а на полу лежит мужчина и хрипит. Через несколько секунд лежащий уже перестал подавать признаки жизни. По словам убийцы, он услышал на верхних этажах шум и пешком спустился к выходу из подъезда. Накинул на голову капюшон, выбросил нож между деревянной и металлической входными дверями, ходил по городу около часа. Пришел в квартиру своей бабушки, в ванной увидел, что его куртка, шапка, перчатки, верхняя часть его лица, штаны, ботинки испачканы кровью.

Снял с себя одежду, положил в ванну, открыл кран… Бабушке сказал, что все в порядке. Через некоторое время, переодевшись, пошел к злополучному дому, так как не мог поверить в случившееся, и увидел там большое количество людей и прежде всего - сотрудников полиции. Осознав что натворил, пошел домой. А на следующий день его задержали. Следствию и суду он подтвердил, что «потерпевший ему был ранее не знаком и не представлял опасности для его жизни и здоровья». И зачем залил весь подъезд кровью - не может понять до сих пор.

Хабаровский краевой суд признал фитнес-тренера виновным в совершении убийства из хулиганских побуждений. Приговор - семнадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, было принято решение взыскать с убийцы полтора миллиона рублей в пользу семьи погибшего.

Выстрел в любовника

Когда верстался номер, пришло сообщение от старшего помощника прокурора ЕАО Жанны Крепкогорской. Еще одно подтверждение, что любовь - это страшная сила. 27-летний житель Биробиджана из ревности чуть не застрелил своего знакомого. За что и получил реальный срок.

Супругу, которая по его глубокому убеждению состояла не только в переписке с навязчивым приятелем, он почему-то не тронул. А вот мужчине выстрелил в голову из пневматического пистолета. Оружие по своим техническим параметрам оказалось чуть ли не убойной силы. Достаточно сказать, что потерпевший получил тяжкие телесные повреждения: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и вдавленный перелом лобной кости.

Суд учел мотив стрелка и смягчающие обстоятельства. И приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, был удовлетворен заявленный гражданский иск о взыскании с осужденного в пользу потерпевшей стороны компенсации морального вреда в полмиллиона рублей.

Мне же пришел на память другой ревнивец. Хабаровский бомж вместе с приятелем забил до смерти своего соперника камнями. Мужики, видимо, были «в теме». Поскольку последний камень был, как у заядлых киллеров, контрольным. Точно в голову.





Вадим Решетняк

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