Путешествие автостопом до Биробиджана



Помните, как пелось в одном из куплетов песни «Марлинов»? «И настанет время - я буду выбирать, где мне дальше жить и где мне умирать. И я заявляю перед великим Джа, что есть один лишь рай, и этот рай Биробиджан». Думаю, жители Биробиджана и те, кто хоть раз бывал в этом городке, временами смахивающем на Сайлент Хилл, вряд ли бы согласились с последним высказыванием. Он не из тех городов-ловеласов, способных пленить сердце каждого: все-таки немногие в силах оценить его провинциальную романтику. Но знаете, еще большую романтику я нахожу не в городе, а в процессе его покорения, в поездке.

Зачем автостопщику удача?

Мое путешествие в российский Сайлент Хилл состоялось в начале мая этого года. Решение умчаться навстречу приключениям было незапланированным. И под влиянием руководящего импульса этой спонтанности я позвонила подруге и предложила на день стать бродягами Дхармы: взять рюкзаки со всем имуществом, заключающемся в книгах, пицце и паре теплых вещей, и отправиться в далекое или не очень путешествие автостопом. Звучит вполне заманчиво, не так ли? К этому выводу пришла и моя подруга и потому не смогла отказать. Стоит ли говорить, что мы страшны в своей импровизации, и что город, куда поедем, мы выбирали, будучи в пути. Забавно, что выбор наш колебался между Комсомольском-на-Амуре и Владивостоком, а местом прибытия оказался Биробиджан.

«Палец вздернут к небу - это добрый знак. Дорога, разговоры - по-другому никак» (и снова «Марлины»). С этого все и началось: мы встали у обочины и стали маячить перед проезжающими. Спустя минут двадцать наших тщетных попыток поймать попутку мы решили сесть на бордюр и продолжить разочаровываться в автостопе. Как вдруг возле нас остановились «Жигули», из окошка которых высунулся мужчина лет пятидесяти в темных велосипедных очках и спросил:

- Девчата, вас подвезти?

Тут мы с подругой переглянулись. Толика здравого смысла подсказывала, что садиться в машину, из которой доносится воровской блатняк, к человеку в велосипедных очках было бы не слишком разумно. Заметив в наших глазах испуг, водитель рассмеялся:

- Да ну, вы чего? Сейчас подойдет жена моя, и мы поедем в Николаевку. Дача там у нас...

Он не успел закончить, как к машине подошла женщина и испепеляюще оглядела троих. После небольшой истории о том, как две подружки-ватрушки Россию собрались покорять без денег и плана, она таки согласилась нас взять. «Я ехал автостопом - галопом по Европам, смотрел мимоходом в глаза открытых окон. Но в каменных мешках огромных городов всегда мечтал о зелени бескрайних лугов» («Марлины»? - «Марлины»). Так, наслаждаясь зеленым пейзажем и проводя время за разговорами с нашими новыми знакомыми, мы и добрались до Николаевки. Далее мы поблагодарили наших спасителей и расспросили их о том, в каком векторе нам двигаться.

- Доезжаете до Смидовича, а уже оттуда до Биробиджана рукой подать.

Вдохновленные происходящим, мы снова встали у обочины и стали стопить, как вдруг я поняла, что оставила куртку, в которой были телефон, ключи, читательский билет и шоколадка (самое ценное, что имелось) в машине. Подруга, узнав об этом, такое лицо скукурузила, что я не смогла сдержать улыбки и шутки про то, что куртка мне все равно не нравилась. На удивление, через минут пять нашего «околодорожного» блуждания к нам подъехал знакомый автомобиль, из которого высунулись милые сердцу лица. Пара вернула мне куртку и словила тысячу миллионов слов благодарности. Мы снова попрощались. Теперь нашей с подругой целью был поселок Смидович, до которого добраться оказалось сложнее всего. Наши скитания вдоль дороги затянулись на час, а то и больше. Мы стояли под палящим солнцем и ожидали чуда - машины, что была редким явлением на этой трассе. Все от нас зависящее было уже сделано: мы и к дальнобойщикам, остановившимся у придорожного кафе, напрашивались, и местных жителей расспрашивали, как еще можно до Биробиджана доехать, однако попытки не увенчались успехом. Оставалось только надеяться на удачу. И знаете, она действительно нам улыбнулась - к обочине подъехал черный микроавтобус с надписью «Удача». Мы рванули к нему, как только открылась дверь, и стали донимать водителя:

- Здравствуйте, мы автостопщики. Сейчас держим курс на Биробиджан. Вы не могли бы нас повезти?

- А деньги у вас есть, автостопщики? - не без усмешки ответил водитель.

Мы лишь глупо улыбнулись и опустили глаза.

- Ладно, садитесь.

- Чего? - спросили мы, немного опешив от того, что нас были готовы бесплатно прокатить.

- Садитесь, говорю, пока не передумал!

Мы быстро поднялись по лестнице и заняли места. Развалившись на сиденьях, принялись искать ночлег, рассматривая варианты на различных сайтах. Путем недолгих махинаций, связанных со знакомыми знакомых, живущими в Биробиджане, мы нашли того, кто сможет нас приютить на ночь. Тогда, наконец, мы смогли выдохнуть.

Город на Бире

Наблюдая в окно за проносившимися пейзажами Биробиджана, мы пришли к выводу, что попали в удивительный город, с особой, ни с чем не сравнимой атмосферой: небольшие малоэтажные дома пастельных тонов, причудливые памятники, укутывающая улицы зелень. Прибыв на вокзал, мы заметили первую достопримечательность - памятник первым еврейским переселенцам. На самом деле в наши планы не входило посещение всех туристических мест, мы лишь хотели понять этот город, познакомиться с ним не только через его архитектурное достояние, но и через менталитет местных жителей. Однако как-то случайно, прогуливаясь по аллеям и паркам, мы увидели большую часть интересностей: памятник Шолом Алейхему (народному еврейскому писателю), Арбат, Театральную площадь с ее светомузыкальными фонтанами, прекрасными музами и богом Аполлоном, старую синагогу-дом со звездами Давида и высоким семисвечником, прикрепленным к торцу, набережную... А ближе к вечеру мы пришли к знакомому знакомых, тому самому, что согласился нас приютить. Так, всю ночь мы провели за чаем, разговорами и песнями под гитару...

Наверное, именно такие мгновения хочется оставить в памяти навсегда. Город на Бире покорил нас: его скромная архитектура, жители, добрые и гостеприимные, атмосфера, навевающая ощущение дома, он оставил неизгладимый отпечаток в нашем сердце, и если нас спросят об этом городе, то мы ответим: «И есть один лишь рай, и этот рай Биробиджан».

Советы начинающим

Будучи начинающими автостопщиками, мы вряд ли можем дать дельные советы тем, кто тоже только начинает путешествовать таким образом. Однако есть кое-что, что мы поняли, имея за плечами рюкзак и этот небольшой опыт.

Во-первых, мы советуем вам ездить в компании друзей разного пола, так будет безопасней.

Во-вторых, не берите в дорогу бесполезные вещи, как это сделали мы (не знаю, что нас натолкнуло на мысль взять с собой три вида чая и сборники для подготовки к ЕГЭ).

В-третьих, берите с собой деньги.

И последнее, в-четвертых, будьте предельно осторожны, если все-таки вас согласились подвезти: не садитесь в машину к тому, кто не внушает доверия.



Мария Штырц





Вдохновители

Если вас попросят назвать две группы из Владивостока, смело говорите "Мумий Тролль" и "Марлины", потому что первые обозначили этот город на музыкальной карте России, а вторые стали его визитной карточкой. «Марлины» рассказывают светлые истории под афро-, регги- и фанк-мотивы, вплетая в них хрипящие роковые гитары. Они успели выпустить шесть студийных альбомов и более десятка синглов, став самой узнаваемой молодой группой Дальнего Востока. Только в 2018 году они собрали на своём шестом студийном альбоме самых ярких представителей музыкальной сцены Приморского края, возглавили фестиваль FOUR-Э в Казахстане, грели сцену перед Земфирой на фестивале "Дикая Мята" и группой "Мумий Тролль" на центральной площади Владивостока, получили статуэтку ТЭФФИ - первую подобную премию в истории Приморского телевидения. А также стали хэдлайнерами фестивалей: «Остров 10-21» (IT-фестиваль, о. Русский), Rooks (Новосибирск, летний фестиваль регги-музыки), «Наноград» (Всероссийский молодёжный лагерь, о. Русский), «Осенний ДеньThe Days» (Хабаровск) и др. В 2019 году «Марлины» планируют сосредоточиться на выпуске нового материала и принять участие в крупнейших музыкальных фестивалях России, поэтому если вы узнали, что в вашем городе будет концерт этой группы, идите, не раздумывая, следующий раз может случиться очень не скоро. В копилке группы более 300 концертов, 5 стран тура. Международные и городские фестивали: «Дикая Мята», «Доброфест», V-ROX, «Крылья Сахалина», FOUR-Э (Казахстан), «Реггифест» (Беларусь). Звание: «Лучшая группа - 2015» (ДВ-Простор), «Всегда первый - 2016» (GrinkMA). Их нет на радио, но это не мешает им каждый год ездить в туры и покорять всё новые и новые города. Их нет на телевидении, но их знают и узнают даже в самых отдалённых уголках страны. Их путь от сердца к сердцу – он длинней, но с каждым шагом их попутчики становятся ближе.

С официального сайта группы «Марлины»



