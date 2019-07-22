Почти 18 тысяч иностранных туристов побывали в Хабаровском крае за полугодие

С начала года регион посетило 265,2 тыс. человек, из них 17,8 тыс. иностранных туристов. Традиционно интерес проявляют жители сран АТР. Больше всего иностранных туристов приехало в Хабаровский край из Республики Корея - около 5,5 тыс. человек. Из соседнего Китая за полгода приехало 4,6 тыс. человек. Еще 836 человек приехало из Японии, что на шесть процентов больше показателя аналогичного периода 2018 года. Из Германии за шесть месяцев приехало 80 человек, из США - 61, из Австралии - 21 человек. По одному туристу зарегистрировано из Южной Африки, Кубы, Италии, Индии, Португалии и Нидерландов.

Вместе с тем, за полгода из Хабаровского края на отдых выехало 75,6 тыс. человек. Наибольшей популярностью традиционно пользуются курорты Королевства Таиланд. Также часто при планировании отпуска жители региона выбирают пляжи Вьетнама, Республики Корея и КНР.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже сейчас введены чартерные рейсы в направлении Вэйхай, Бэйдайхэ (КНР). В направлении Республики Корея еженедельно выполняются рейсы в ЯньЯн, Чхонджу. Прямое сообщение будет действовать до середины сентября. Кроме того, в августе будет введен один чартер на остров Чеджу.