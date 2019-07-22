Новости
Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Хабаровском крае
Со вторника в Хабаровском крае синоптики прогнозируют грозовые ливни. Регион попадет в зону влияния остаточных явлений циклона "Данас", который сейчас проходит по территории Приморского края. Неустойчивая погода сохранится вплоть до выходных.
В связи с дождями спасатели предупреждают о возможных ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. При сильных ливнях могут произойти обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах резко ухудшится видимость. В малых реках может резко вырасти уровень воды, из-за чего в низинах вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, главам районов направлены инструкции по снижению риска ЧС, а жителям края во вторник рекомендуется принять меры безопасности - отказаться поездок на личном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку. При возникновении угрозы жизни или здоровью необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».
Напомним, что циклон "Данас", сформировавшийся в Тихом океане, обрушился на Приморье в прошлую пятницу. За выходные только во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков. Дожди стали причиной 13 случаев отключения электричества, а ветер в 22-24 м/с повалил в регионе деревья и рекламные конструкции.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 823
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 242
План «хабаровского подвига» еще не разработан?6 384
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 914
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136