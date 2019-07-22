Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Хабаровском крае

Со вторника в Хабаровском крае синоптики прогнозируют грозовые ливни. Регион попадет в зону влияния остаточных явлений циклона "Данас", который сейчас проходит по территории Приморского края. Неустойчивая погода сохранится вплоть до выходных.

- Сам циклон должен нас миновать, но его воздушные массы уже сформировали у нас область неустойчивости. В итоге наиболее интенсивные осадки выпадут во вторник, а затем погода будет такой же, как была ранее - переменчивой. Температура воздуха днем останется в переделах от +23 до +30 градусов. В дожди возможно ее снижение на несколько градусов, но не больше, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

В связи с дождями спасатели предупреждают о возможных ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. При сильных ливнях могут произойти обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах резко ухудшится видимость. В малых реках может резко вырасти уровень воды, из-за чего в низинах вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, главам районов направлены инструкции по снижению риска ЧС, а жителям края во вторник рекомендуется принять меры безопасности - отказаться поездок на личном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку. При возникновении угрозы жизни или здоровью необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».

Напомним, что циклон "Данас", сформировавшийся в Тихом океане, обрушился на Приморье в прошлую пятницу. За выходные только во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков. Дожди стали причиной 13 случаев отключения электричества, а ветер в 22-24 м/с повалил в регионе деревья и рекламные конструкции.