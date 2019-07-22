Площадка для параворкаута появилась в Хабаровске 

В Краснофлотском районе, на улице Руднева, рядом с Дворцом творчества детей и молодежи «Северное сияние», люди с ограниченными возможностями здоровья теперь смогут заняться спортом.

«К площадке обустроен удобный подъезд, есть возможность воспользоваться туалетом, погреться, отдохнуть. Рядом находится Дворец творчества, который оборудован инфраструктурой в соответствии с федеральной программой «Доступная среда». Мы приглашаем на эту площадку не только людей с ограниченными возможностями, но и всех жителей района», - рассказал руководитель муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска» Константин Юров.

Площадка для параворкаута обустроена в рамках целевого проекта на оказание услуг социально незащищенным семьям с детьми. Грант на ее возведение в 200 тысяч рублей выделен благотворительному фонду «Ириска». В Хабаровске проживают 32 тысячи инвалидов, из них более 2 тысяч - дети. Ежегодно в виде грантов на оказание услуг социально незащищенным семьям с детьми из городского бюджета выделяется 2 миллиона рублей. За последние несколько лет сумма средств, выделенных на реализацию соцпроектов составила 12 миллионов рублей.



