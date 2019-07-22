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Площадка для параворкаута появилась в Хабаровске
В Краснофлотском районе, на улице Руднева, рядом с Дворцом творчества детей и молодежи «Северное сияние», люди с ограниченными возможностями здоровья теперь смогут заняться спортом.
Площадка для параворкаута обустроена в рамках целевого проекта на оказание услуг социально незащищенным семьям с детьми. Грант на ее возведение в 200 тысяч рублей выделен благотворительному фонду «Ириска». В Хабаровске проживают 32 тысячи инвалидов, из них более 2 тысяч - дети. Ежегодно в виде грантов на оказание услуг социально незащищенным семьям с детьми из городского бюджета выделяется 2 миллиона рублей. За последние несколько лет сумма средств, выделенных на реализацию соцпроектов составила 12 миллионов рублей.
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