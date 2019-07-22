Проведение выборной кампании обсудили в правительстве Хабаровского края

Сегодня в правительстве края состоялось первое заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в проведении выборных кампаний на территории региона. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Сергей Фургал. Участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти края, избирательной комиссии, главы муниципальных районов и представители местных администраций. Они обсудили вопросы подготовки избирательных участков, обеспечения безопасности в день голосования, проведения информирования населения, оказания организационной помощи отдаленным населенным пунктам края.

По информации избирательной комиссии Хабаровского края, в единый день голосования на территории региона пройдет порядка 40 выборных кампаний различного уровня. Самые крупные из них – выборы депутатов Законодательной Думы края, Хабаровской и Комсомольской городских дум, довыборы депутатов в Государственную Думу РФ седьмого созыва. Продолжается процесс регистрации кандидатов, окончательный срок подачи документов – 24 июля.

Кроме того, на совещании напомнили про порядок включения граждан в списки голосующих. Так, с 24 июля по 4 сентября в филиалах МФЦ принимаются заявления от жителей края по выбору избирательного участка, где они планируют проголосовать. В этом случае не нужно получать открепительное удостоверение по месту прописки. Участковые комиссии начнут принимать заявления с 28 августа.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже началась активная кампания по информированию населения о предстоящих 8 сентября 2019 года выборах. В избирательной комиссии края работает «горячая линия» по телефону: 8(4212) 30 82 22. Граждане могут оставить обращение, а также задать интересующий вопрос в сфере избирательных правоотношений. Отдельную линию организовала и региональная общественная палата. По телефону 8 929 412 40 66 специалисты принимают обращения о нарушениях избирательного законодательства в части применения административного давления на избирателей. Жители региона могут сообщить о неправомерных действиях зарегистрированных кандидатов или политических партий.

- Еще раз настойчиво напоминаю, самое главное, чтобы выборы на всех уровнях прошли честно и прозрачно. Это знаковая выборная кампания, к нам будет приковано внимание всей страны. Прошу всех отнестись к нашей общей задаче ответственно и с правильной позицией, - отметил губернатор края Сергей Фургал.

Он также добавил, что особое внимание будет уделено обеспечению безопасности. Всего под контролем служб будет находиться 762 объекта, на которых размещено 798 избирательных участков. На период проведения выборов будет задействовано более 2,7 тысяч человек и 550 единиц техники.

Следующее заседание рабочей группы состоится в начале августа.