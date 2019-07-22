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В Хабаровске появился «Арт-бульвар»
65 мастеров декоративно-прикладного искусства, 20 вокальных, танцевальных и инструментальных коллективов удивили горожан и гостей краевого центра своими талантами. В программе «Арт-бульвара» прошли мастер-классы, игры для детей, работали фотозоны.
Каждый из посетителей нашел для себя интересное направление. Гости «Арт-бульвара» смогли размяться в ходе «зумбо-тусовки» - зарядки с фитнес-инструкторами. Детей забавляли аниматоры и шоу мыльных пузырей, а взрослых приглашали плясать и водить хороводы.
«Арт-бульвар», по словам организаторов, пропишется в Хабаровске на все лето. 27-28 июля на творческой улице Хабаровска пройдет фестиваль «Фото-стирка».
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