В Хабаровске появился «Арт-бульвар» 

65 мастеров декоративно-прикладного искусства, 20 вокальных, танцевальных и инструментальных коллективов удивили горожан и гостей краевого центра своими талантами. В программе «Арт-бульвара» прошли мастер-классы, игры для детей, работали фотозоны.

«Идея создания творческого пространства для художников, мастеров, музыкантов, актеров, певцов витала в воздухе последние пять лет. По разным причинам, в основном из-за строгого законодательства, реализовать идею не удавалось. В мае мастера и урбанисты встретились с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Нам удалось представить наш проект и после этого пошли «подвижки». Все творческое сообщество города ждало этого события. Надеемся, что горожанам наша идея очень понравится», - рассказала соавтор проекта «Арт-бульвар» Наталья Литвинова.

Каждый из посетителей нашел для себя интересное направление. Гости «Арт-бульвара» смогли размяться в ходе «зумбо-тусовки» - зарядки с фитнес-инструкторами. Детей забавляли аниматоры и шоу мыльных пузырей, а взрослых приглашали плясать и водить хороводы.

«Проект – инициатива общественных организаций. Здесь мастера показывают свои умения и работы. Посетители могут пробовать свои силы в творчестве. Такой формат уличного фестиваля призван развивать культуру горожан», - рассказал и.о. заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам Александр Леонов.

«Арт-бульвар», по словам организаторов, пропишется в Хабаровске на все лето. 27-28 июля на творческой улице Хабаровска пройдет фестиваль «Фото-стирка».



