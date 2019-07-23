В пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" погиб ребенок

На территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе в палаточном городке произошел пожар. Сообщение об этом в Центр управления кризисных ситуация ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило около 3 часов ночи 23 июля.

На территории произошло возгорание палаток. В 03.02 (хбр) пожар был локализован. Площадь составила около 240 кв. метров. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, ещё 6 пострадали от огня. Всего на месте находилось 189 детей, трое из которых с ожогами госпитализировали в Центральную районную больницу, один ребёнок 2008 года рождения погиб. В 07.00 из Хабаровска в п. Солнечный вылетел вертолет территориального центра медицины катастроф. На месте бригада врачей оценит состояние пострадавших и при возможности проведут эвакуацию детей в краевые учреждения здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, остальные дети размещены в стационарном корпусе горнолыжной базы.

В 04.46 (хбр) 23 июля пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе полностью ликвидировали. Сейчас на месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также из Хабаровска на место происшествия выехало руководство управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и специалисты Испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) ФПС по Хабаровскому краю. На месте сотрудники ИПЛ осмотрят место пожара, соберут материалы для проведения необходимых пожарно-технических экспертиз, установления причин возгорания.



