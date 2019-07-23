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В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время пожара в палаточном городке
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка во время пожара в детском палаточном городке. По данным следствия, 23 июля 2019 года в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел пожар. В результате ЧП один ребенок скончался (девочка 2008 г.р.), еще трое доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также в рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
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