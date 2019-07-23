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III этап Чемпионата Дальнего Востока по дрэг-рейсингу пройдет в Хабаровске
В субботу, 27 июля на аэродроме «Калинка» пройдет III этап Чемпионата Дальнего Востока по дрэг-рейсингу. В соревнованиях смогут принять участие не только профессиональные спортсмены, но и все желающие автолюбители.
За победу будут бороться спортсмены из Приморья, Амурской области и Хабаровска. Для зрителей организован фудкорт и площадки для просмотра. Стоимость билета – 200 рублей. Для детей до 12 лет – вход бесплатный.
Начало квалификационных заездов в 10:00. Подать заявку на участие можно по ссылке. Подробную информацию о технических требованиях к автомобилям и правила проведения соревнований можно прочитать на сайте rafkhv.ru
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