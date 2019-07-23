Напомним, в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" около 20:37 мск в понедельник произошел пожар. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали, трое из них находятся в реанимации. Из 26 палаток сгорели 20. В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, работники пытались сами потушить возгорание, площадь которого составила 240 квадратных метров.
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Родители забирают детей из загоревшегося лагеря в Хабаровском крае
Родители забрали 80 детей из загоревшегося в Хабаровском крае палаточного лагеря. Дети, за которыми еще не приехали, находятся в помещениях базы, на территории игровых пространств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию лагеря.
"Родители забирают эвакуированных детей. Уже забрали порядка 80 человек. Те, за кем еще не приехали, размещены в помещениях базы, на территории игровых пространств", - сказал собеседник агентства.
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