На месте происшествия в Солнечном районе работают психологи

На место происшествия на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают помощь и поддержку детям, находившимся в лагере, а также их родителям. Из Хабаровска в поселок Солнечный прибыл вертолёт территориального центра медицины катастроф. В настоящее время проводится осмотр детей, после чего будет принято решение об их возможной эвакуации. Всего при пожаре ожоги получили трое детей, которые были госпитализированы в Центральную районную больницу Солнечного района, один ребенок погиб.

Как сообщает пресс-служба ГКУ МЧС России по Хабаровскому краю, на месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По прибытию специалисты Испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) ФПС по Хабаровскому краю осмотрят место пожара, соберут материалы для проведения необходимых пожарно-технических экспертиз, установления причин возгорания.

Напомним, сообщение о том, что на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе в палаточном городке произошел пожар поступило в Центр управления кризисных ситуация МЧС России по Хабаровскому краю около 3 часов ночи 23 июля. По прибытию первых подразделений 75 пожарной части краевой противопожарной службы края было установлено, что произошло возгорание палаток. В 03.02 (хбр) пожар локализован, в 04.46 (хбр) - полностью ликвидирован. Всего к ликвидации пожара было привлечено 8 человек и 4 единицы техники. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, ещё 6 пострадали от огня. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей. В настоящее время они размещены в стационарном 2-х этажном деревянном корпусе на территории горнолыжной базы.