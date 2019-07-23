Андрей Базилевский прокомментировал трагедию на "Холдоми"

В Солнечном районе произошла ужасная трагедия, которой никогда не было на территории нашего края. Погиб ребенок, жизнь других детей находится под угрозой.

Приношу искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Для меня это личная трагедия.

В ближайшее время посещу не только лагерь на Холдоми, но и все детские лагеря на территории Хабаровского края. Особенное внимание уделю частным детским лагерям, которыми занимаются индивидуальные предприниматели.

Считаю, что безопасность должна находиться во главе обеспечения отдыха наших детей и являться исключительной прерогативой государства и органов контроля.

Как человек, работающий с детьми, считаю необходимым тщательно разобраться в случившемся, выявить виновных и привлечь к уголовной ответственности.

Приложу все усилия для помощи коллегам по расследованию трагедии и недопущения подобного впредь.





Андрей Базилевский, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей