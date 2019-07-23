Организована горячая линия психологической помощи пострадавшим при пожаре в «Холдоми»

В Хабаровском крае организовали «горячую линию» экстренной психологической помощи родителям и детям, находившимся в загородном лагере «Холдоми».

В круглосуточном режиме работают телефоны в Комсомольске-на-Амуре и поселке Солнечном – 8 (4217) 54 22 82, а также в Хабаровске – 8 (4212) 30 70 92. Также родители могут обратиться в центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: в Комсомольске-на-Амуре по адресу проспект Октябрьский, д.26 корпус 2, адрес в Хабаровске - проезд Трамвайный 5а.

Сегодня около трех часов ночи на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе случился пожар в детском палаточном лагере. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще 6 пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В результате происшествия погиб ребенок, еще трое в тяжелом состоянии сейчас лежат в реанимации районной больницы. На место трагедии прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают необходимую помощь и поддержку пострадавшим и всем участникам смены загородного детского лагеря «Холдоми».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, рано утром губернатор Сергей Фургал провел экстренное заседание краевой КЧС. Сейчас глава региона находится в Солнечном районе со всеми службами для выяснения причин произошедшего.