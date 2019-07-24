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С подозрением на кишечную инфекцию в больницу массово обращаются хабаровчане
В инфекционное отделение Детской краевой клинической больницы обратились родители 37 детей разного возраста с подозрением на кишечную инфекцию. Из симптомов в разных случаях отмечались слабость, боли в животе, рвота. При этом высокой температуры у обратившихся не было. По предварительным опросам, накануне дети вместе с родителями отдыхали на набережной стадиона им. Ленина возле пешеходного фонтана.
По информации министерства здравоохранения края, тяжелых случаев у пациентов нет: 19 детей госпитализировано, еще 18 получают помощь амбулаторно. Оперативные данные переданы в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. В настоящее время источник кишечной инфекции детей не установлен, проводится эпидемиологическое исследование.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, специалисты напоминают о пиковом сезоне энтеровирусных инфекций. Необходимо выполнять ряд простых правил: пить кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед употреблением, соблюдать правила личной гигиены, купаться только в официально разрешенных местах.
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