С подозрением на кишечную инфекцию в больницу массово обращаются хабаровчане

В инфекционное отделение Детской краевой клинической больницы обратились родители 37 детей разного возраста с подозрением на кишечную инфекцию. Из симптомов в разных случаях отмечались слабость, боли в животе, рвота. При этом высокой температуры у обратившихся не было. По предварительным опросам, накануне дети вместе с родителями отдыхали на набережной стадиона им. Ленина возле пешеходного фонтана.

По информации министерства здравоохранения края, тяжелых случаев у пациентов нет: 19 детей госпитализировано, еще 18 получают помощь амбулаторно. Оперативные данные переданы в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. В настоящее время источник кишечной инфекции детей не установлен, проводится эпидемиологическое исследование.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, специалисты напоминают о пиковом сезоне энтеровирусных инфекций. Необходимо выполнять ряд простых правил: пить кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед употреблением, соблюдать правила личной гигиены, купаться только в официально разрешенных местах.