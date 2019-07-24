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Грозовые ливни и сильный ветер накрыли Хабаровский край
Режим повышенной готовности введен в Хабаровске. Это связано с надвигающимся циклоном, который, по информации Дальневосточного гидрометеоцентра, накроет центральные и северные районы Хабаровского края. Ожидаются грозовые ливни с усилением ветра до 15- 20 метров в секунду.
В связи с этим для проведения аварийно-спасательных работ в готовность приведен городской резерв технических средств. Для уборки поваленных деревьев созданы мобильные бригады. Жителям города необходимо соблюдать меры безопасности, не парковать свои автомобили вблизи старых тополей и вязов.
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