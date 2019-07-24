Грозовые ливни и сильный ветер накрыли Хабаровский край

Режим повышенной готовности введен в Хабаровске. Это связано с надвигающимся циклоном, который, по информации Дальневосточного гидрометеоцентра, накроет центральные и северные районы Хабаровского края. Ожидаются грозовые ливни с усилением ветра до 15- 20 метров в секунду.

В связи с этим для проведения аварийно-спасательных работ в готовность приведен городской резерв технических средств. Для уборки поваленных деревьев созданы мобильные бригады. Жителям города необходимо соблюдать меры безопасности, не парковать свои автомобили вблизи старых тополей и вязов.