Строительство в Хабаровске мусоросортировочного комплекса повысит тариф

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, в которую включен объект, сейчас проходит общественное обсуждение. Для того чтобы возведение комплекса стоимостью в полтора миллиарда рублей не отразилось в квитанциях жителей, администрация краевого центра обратилась в министерство ЖКХ с просьбой отказаться от его строительства.

В Хабаровске и так уже на долгие годы вперед решен вопрос с мусором: в городе есть МПС «Северная» и «Южная», где предусмотрены линии по сортировке твердых коммунальных отходов, построен полигон для захоронения ТБО, который внесен в государственный реестр. В строительстве еще одного мусоросортировочного комплекса мощностью 260 тысяч тонн в год просто нет необходимости.

«В Хабаровске ежегодно образуется 125 тысяч тонн мусора, а, значит, мощности нового комплекса не будут загружены даже наполовину. Кроме этого, предполагается, что там будут «обезвреживаться», то есть - сжигаться отходы. Это негативно скажется на экологии, и мы считаем: строительство комплекса – пока преждевременно», - рассказал заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Андрей Гайфулин.

Также мэрия Хабаровска настаивает на уточнении объема отходов, которые образуются в городе. В территориальной схеме указано «195 тысяч тонн мусора в год», фактически же в прошлом году на муниципальный полигон было доставлено немногим более ста тысяч тонн. Такая значительная разница в цифрах также отразится на увеличении сумм в квитанциях потребителей.

Общественные обсуждения территориальной схемы по обращению с коммунальными отходами продлятся до 26 июля, и не исключено, что предложения, высказанные мэрией Хабаровска, еще будут услышаны.



