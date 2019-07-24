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Строительство в Хабаровске мусоросортировочного комплекса повысит тариф
Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, в которую включен объект, сейчас проходит общественное обсуждение. Для того чтобы возведение комплекса стоимостью в полтора миллиарда рублей не отразилось в квитанциях жителей, администрация краевого центра обратилась в министерство ЖКХ с просьбой отказаться от его строительства.
В Хабаровске и так уже на долгие годы вперед решен вопрос с мусором: в городе есть МПС «Северная» и «Южная», где предусмотрены линии по сортировке твердых коммунальных отходов, построен полигон для захоронения ТБО, который внесен в государственный реестр. В строительстве еще одного мусоросортировочного комплекса мощностью 260 тысяч тонн в год просто нет необходимости.
Также мэрия Хабаровска настаивает на уточнении объема отходов, которые образуются в городе. В территориальной схеме указано «195 тысяч тонн мусора в год», фактически же в прошлом году на муниципальный полигон было доставлено немногим более ста тысяч тонн. Такая значительная разница в цифрах также отразится на увеличении сумм в квитанциях потребителей.
Общественные обсуждения территориальной схемы по обращению с коммунальными отходами продлятся до 26 июля, и не исключено, что предложения, высказанные мэрией Хабаровска, еще будут услышаны.
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