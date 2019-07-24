В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур

В Хабаровском крае 24, 25 и 26 июля объявлены днями траура по погибшим при пожаре в детском лагере на территории ГЛК «Холдоми».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в крае будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

- В нашем крае произошла страшная трагедия – погибли дети. От себя лично и от имени Правительства края выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы окажем им, а также пострадавшим при пожаре, всю необходимую помощь. Уверен, следствие разберется в причинах произошедшего, а виновные будут наказаны. Желаю всем стойкости в эти тяжелые дни. Хабаровский край скорбит вместе с вами, - отметил глава региона.

Напомним, вчера произошел пожар в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе. На месте погибла 11-летнячя девочка, позже еще трое детей скончались в больнице.