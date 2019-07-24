Новости
В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур
В Хабаровском крае 24, 25 и 26 июля объявлены днями траура по погибшим при пожаре в детском лагере на территории ГЛК «Холдоми».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в крае будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, вчера произошел пожар в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе. На месте погибла 11-летнячя девочка, позже еще трое детей скончались в больнице.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 836
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 263
План «хабаровского подвига» еще не разработан?6 606
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 937
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136