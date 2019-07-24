Материальную помощь окажут пострадавшим и семьям погибших при пожаре на "Холдоми"

Единовременная материальная помощь будет выделена родителям погибших детей, а также пострадавшим при пожаре в платочном лагере туристического комплекса «Холдоми». Соответствующе распоряжение подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, родителям погибших детей выплатят по одному миллиону рублей. Гражданам, получившим тяжкий и средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс рублей. Также по 200 ты. рублей перечислят детям и взрослым, которые получили легкие травмы. Степень тяжести вреда здоровью определят медики.

На оказание помощи из резервного фонда правительства Хабаровского края выделят 5,6 млн рублей. Средства будут перечислены на основании заявлений от пострадавших в адрес министерства социальной защиты населения края.

Помимо выплат, семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей для организации похорон.

Напомним, пожар произошел ночью 23 июля в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе. На месте погибла 11-летняя девочка. Позже трое детей скончались в больнице от полученных ожогов. Двое пострадавших детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровск, еще несколько пострадавших лечатся амбулаторно.