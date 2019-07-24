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Хабаровчанин проводит благотворительные акции для воспитанников детских домов
Подарок не обязательно должен был упакован в коробку и перевязан бантом. Иногда это может быть просто впечатление, выдергивающее человека из обыденности. Таким посылом руководствовались организаторы открывшейся всего полгода назад компании, работающей по федеральной франшизе квестов. Однажды владельцы решили, что развлечения должны быть доступны не только для детей, за которых в состоянии заплатить родители, но и для воспитанников детских домов.
«Оказание материальной помощи нуждающимся», «безвозмездная работа», «сбор средств на общественные нужды» - молодые бизнесмены не стали заморачиваться, как с точки зрения русского языка будет трактоваться их благотворительность.
Позвонили в первый же хабаровский детский дом, который «всплыл» в поисковике. Им оказался… конечно, номер один, на улице Ленина. Педагоги с легкостью откликнулись, оказалось, что у ребят даже есть свой автобус, на котором они и приехали.
Прятки в лабиринте, фокусы с жидким азотом и душевное чаепитие - знакомство с миром приключений наверняка оставило у юных горожан добрые каникулярные впечатления.
Предприниматель собирается ввести такие благотворительные акции в практику и устраивать их каждые 2-3 месяца. А мы с удовольствием расскажем о других неравнодушных земляках!
Мария Левина
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