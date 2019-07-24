Кого «накроет» сгоревшими палатками ГЛК «Холдоми» в Хабаровском крае?

Уголовное дело по факту пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного курорта «Холдоми», унесшего четыре детские жизни, передается в Главное СУ СК России. Такое поручение дал накануне руководитель ведомства Александр Бастрыкин с целью всестороннего и объективного расследования.

Дело, напомним, возбуждено по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователям еще предстоит длительная работа, результатом которой должна стать принципиальная юридическая оценка произошедшего. Кроме того, мы имеем право знать конкретные фамилии людей, чья халатность либо намеренный злой умысел привели к трагедии.

Пока же публичное пространство Хабаровского края стало площадкой для пикировки предпринимателей, разного рода чиновников и прочих ответственных лиц, пытающихся сделать «стрелочником» в произошедшем ЧП с человеческими потерями кого-то другого, только не себя.

ТАСС приводит слова губернатора Сергея Фургала на заседании региональной КЧС о том, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми».

- Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный, - цитируют Фургала коллеги.

Но, позвольте, на сайте краевого министерства образования и науки в общем доступе есть реестр летних детских оздоровительных учреждений Хабаровского края, в котором четко прописаны четыре смены ЗОЛ «Холдоми», организуемого ООО «Экстрим-Сервис». Лагерь – в числе девяти частных организаций такого рода в регионе.

Лишь на первой смене заявлено 250 мест – столько, сколько, судя по информации на официальном сайте ГЛК «Холдоми», вмещают капитальные коттеджи. Вторая, третья и четвертая смены включены в реестр с указанием 450-ти мест для детей от 7 до 16 лет.

Еще раз обращаем ваше внимание, что, как указано на сайте ГЛК «Холдоми»: «В летний и осенний каникулярный период на территории комплекса организован детский оздоровительный лагерь (250 человек за 1 смену), который входит в реестр ДОЛ по Хабаровскому краю. Уже второй год мы занимаем лидирующие позиции по предоставлению полезного отдыха детям в комфортных условиях».

«5 спальных благоустроенных корпусов, 1 медицинский пункт, 1 кафе (200 посадочных мест), актовый зал, помещения дополнительного образования, спортивные площадки (футбольное, волейбольное поле, теннисные корты, скалодром, веревочный парк, настольный теннис). На протяжении всех дней дети находятся под контролем охраны горнолыжного комплекса. Установлено видеонаблюдение на территории и в корпусах», - это описание ЗОЛ «Холдоми» из реестра детских загородных лагерей края.

В листе согласования этого важного документа, к которому сейчас еще не раз будут апеллировать юристы и журналисты и где есть даже номер санитарно-эпидемиологического заключения - 27.99.23.000.М.001009.10.18, - подписи пяти человек:

- исполняющего обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Александра Федосова (назначен на эту должность в апреле 2019 года Сергеем Фургалом); - исполняющего обязанности главы регионального минобрнауки Александра Короля (министр Алла Кузнецова, естественно предположить, в тот момент находилась в отпуске, командировке или была временно нетрудоспособна по болезни); - руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю Сергея Позолотина; - начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Олега Волынкина; - руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяны Зайцевой.

Минимум двое из это перечня – в прямом подчинении у главы региона, одновременно являющегося председателем правительства Хабаровского края. С остальными краевые власти работают в тесном взаимодействии. Если губернатор и его ближайшее окружение сейчас попытается откреститься от приемки детских центров летнего отдыха, это будет выглядеть малоубедительно.

Вы почему это подписываете, если не проверили все, не сунули нос в каждый угол, не свели концы с концами???

Примечательно, что, подписывая реестр палаточных лагерей на территории Хабаровского края (а там отдельно есть палаточные, их немало), ответственные лица не задались вопросом, почему палатки «Холдоми» оказались включены в рамки стационарного лагеря отдыха. 26 здоровенных палаток «чудесным образом» не попадали в поле зрения проверяющих?! Так же, как старательно фото с ними организаторы избегали ставить на своей официальной странице в соцсетях?

А теперь власти края распоряжаются проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха, изъять все протоколы. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук призвал закрыть все палаточные лагеря, имеющиеся сейчас на территории края.

К слову, даже сам ЗОЛ «Холдоми» по-прежнему функционирует рядом с пепелищем.





Евгений Мезенцев

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю