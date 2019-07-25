На территории туркомплекса "Холдоми" введен режим ЧС

В Солнечном районе в границах туркомплекса "Холдоми" введен режим чрезвычайной ситуации. Деятельность лагеря, где накануне на пожаре погибли дети, и который несмотря на рекомендации врачей и органов власти продолжал работать, временно приостановлена.

Ранее на совещании с участием представителей министерства просвещения РФ, прибывших в Хабаровск, директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер подчеркнула, что нахождение детей в лагере небезопасно для психики как детей, так и вожатых, ставших участниками произошедших событий. По информации пресс-службы правительства региона, об этом сообщили руководству лагеря и рекомендовали приостановить летнюю смену, но администрация отказала, обосновывая это тем, что лагерь частный.

Сгоревшим детским палаточным городком управляло ООО "Экстрим Сервис", принадлежащее Виталию Бурлакову – владельцу туркомплекса "Холдоми". Сейчас он, а также директор лагеря Максим Кузнецов задержаны правоохранительными органами по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности. Также задержан сотрудник ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности.

Палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте "Холдоми", сгорел в ночь на вторник, 23 июля. На его территории были расположены 26 палаток, в которых находились 189 детей. В огне погибли четверо подростков. Официально причины пожара пока не называются, ведется расследование.