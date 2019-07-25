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Пройти диспансеризацию в Хабаровском крае можно в выходной день
В Хабаровском крае вступил в силу новый порядок проведения профилактических медосмотров для населения. Теперь граждане старше 40 лет смогут проходить обследование ежегодно. При этом им в обязательном порядке будут делать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Пройти врачей можно будет и по выходным.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году услуги по диспансеризации жителям края предоставят 39 поликлиник. У каждой из этих организаций есть специальная лицензия. Почти все они будут работать по субботам - в среднем до 15-16 часов. Пройти профосмотры можно по полису ОМС. Полный график доступен на сайте: https://zdrav.khv.gov.ru/node/7530
Ранее в России профилактические медосмотры граждане зачастую были вынуждены проходить только в рабочее время, которое совпадало с часами приема врачей. Это создавало дискомфорт как для сотрудников и их работодателей, так и для персонала медучреждений.
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