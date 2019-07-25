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Новую развязку построят на перекрестке Большая-Воронежская в Хабаровске
Проекты строительства развязки были представлены специалистам дорожной отрасли города. Основными задачами на презентации путепроводов было определить самый экономичный, эффективный и быстро возводимый проект.
«Узким горлом» называют автомобилисты перекресток улицы Большой и Воронежского шоссе. Его пропускная способность около 20 тысяч автомобилей в сутки, но в часы пик в этом районе все равно скапливаются машины, а, в случае ДТП, перекресток и вовсе «замирает». Разгрузить его поможет строительство развязки.
Проект путепровода «Турбина» легко может вписаться в действующую дорожную инфраструктуру. Стоимость реализации проекта 2,5 миллиарда рублей.
Проект «Полный клеверный лист» уже реализован во многих городах России, в том числе и в Хабаровске. Его преимущества: в стоимости - 1,5 миллиарда рублей, а материалы можно найти на местных заводах. И, если стройка будет финансироваться без перебоев, то воплотить проект в жизнь можно в короткие сроки.
Пропускная способность перекрестка с учетом строительства развязки сможет увеличиться в 2,5-3 раза.
Участники презентации сказали «да» «Клеверу», однако, реализовать дорогостоящий проект силами только муниципального бюджета затруднительно. Строительство может затянуться на несколько лет.
Запас времени для решения вопроса еще есть: проект развязки требует глубокой технической проработки. Кроме этого, в национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» могут быть внесены изменения по включению в нее строительства инженерных объектов. Если это произойдет, то проект путепровода в районе пересечения улицы Большой и Воронежского шоссе получит финансовую поддержку уже в следующем году.
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