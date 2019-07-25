Новую развязку построят на перекрестке Большая-Воронежская в Хабаровске

Проекты строительства развязки были представлены специалистам дорожной отрасли города. Основными задачами на презентации путепроводов было определить самый экономичный, эффективный и быстро возводимый проект.

«Узким горлом» называют автомобилисты перекресток улицы Большой и Воронежского шоссе. Его пропускная способность около 20 тысяч автомобилей в сутки, но в часы пик в этом районе все равно скапливаются машины, а, в случае ДТП, перекресток и вовсе «замирает». Разгрузить его поможет строительство развязки.

Проект путепровода «Турбина» легко может вписаться в действующую дорожную инфраструктуру. Стоимость реализации проекта 2,5 миллиарда рублей.

«Минус в том, что в проекте применяются металлоконструкции, которые изготавливает завод, расположенный в Кургане, и возникают проблемы с доставкой»,- рассказал директор проектной организации Юлий Продан.

Проект «Полный клеверный лист» уже реализован во многих городах России, в том числе и в Хабаровске. Его преимущества: в стоимости - 1,5 миллиарда рублей, а материалы можно найти на местных заводах. И, если стройка будет финансироваться без перебоев, то воплотить проект в жизнь можно в короткие сроки.

«Сваи, арматуру и бетон выпускают хабаровские заводы, поэтому для возведения развязки по потребуется всего полтора года», - добавил Юлий Продан.

Пропускная способность перекрестка с учетом строительства развязки сможет увеличиться в 2,5-3 раза.

Участники презентации сказали «да» «Клеверу», однако, реализовать дорогостоящий проект силами только муниципального бюджета затруднительно. Строительство может затянуться на несколько лет.

«На содержание дорог и текущий их ремонт в Хабаровске ежегодно выделяется 1 миллиард 70 миллионов рублей. Для того чтобы построить эту развязку, надо будет остановить все остальные работы, да и то этих денег не хватит. Поэтому мы заинтересованы, чтобы помощь в реализации проекта была оказана из бюджетов всех уровней», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Запас времени для решения вопроса еще есть: проект развязки требует глубокой технической проработки. Кроме этого, в национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» могут быть внесены изменения по включению в нее строительства инженерных объектов. Если это произойдет, то проект путепровода в районе пересечения улицы Большой и Воронежского шоссе получит финансовую поддержку уже в следующем году.



