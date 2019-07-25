Хабаровские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в среднем по стране

В краевом центре подведены итоги государственной аттестации школьников. Высокие результаты выпускники показали по пяти предметам: математике (базовый уровень), русскому языку, обществознанию, истории и английскому языку.

Баллы, полученные по итогам экзаменационной кампании, выше среднероссийских показателей на 0,09-2,81 балла. Впервые за 7 лет, как отметили в городском управлении образования, ЕГЭ по русскому языку сдали абсолютно все старшеклассники. По итогам государственных экзаменов в этом году 19 выпускников набрали 100 баллов (в 2018-ом отличился 21 ученик). При этом количество старшеклассников, которые выполнили задания на 90 баллов и выше значительно больше, чем годом раннее – 344 выпускника.

В топе предметов, которые выбирали школьники для сдачи экзамена, - обществознание, физика, история. В прошлом году предпочтения были отданы обществознанию, информатике, географии, биологии и физике. В минувшей экзаменационной кампании не обошлось без нарушений. Выпускники проносили на тестирование телефоны и шпаргалки.

В результате пятеро школьников были отправлены на пересдачу.