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На ТЭЦ-1 ремонтировать турбину будут до конца октября
Энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 филиала «Хабаровская генерация» вывели в средний ремонт турбоагрегат №8. На производство работ запланировано 117 суток. Ремонт завершится в последней декаде октября.
На турбине предстоит вскрытие цилиндров низкого, среднего и высокого давления, контроль металла, замена стопорного клапана и крепежа цилиндров, замена лопаток ступеней роторов высокого и низкого давления, замена диафрагм ступеней цилиндра среднего давления.
Хабаровская генерация планирует направить на ремонт и модернизацию турбины №8 70,5 млн рублей. Это один из наиболее значительных этапов ремонтной программы Хабаровской ТЭЦ-1 текущего сезона. В рамках этой программы уже капитально отремонтирован генератор №6, а также запланирован капитальный ремонт котлоагрегата №7, ряд текущих ремонтов.
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