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Транспортный налог в Хабаровском крае не стали снижать "для всех"
В череде трагических событий этой недели малозаметно прошел первый этап одобрения законопроекта о снижении транспортного налога в Хабаровском крае "для избранных".
Напомним, изначально проект предполагал снижение ставок не только для автомобилей с малой мощностью двигателя, но и для тех авто, которые приобретены и эксплуатируются не первый год. Инициаторы новой фискальной схемы рассчитывали, что снижение сумм ежегодно уплачиваемого транспортного налога позволит вернуть доходы, которые уходят в бюджет Приморского края, на территории которого многие регистрируют машины ради уменьшения налогового бремени.
Губернатор края раскритиковал предложенную меру, ссылаясь на то, что региональная казна потеряет около 600 млн рублей в год. Также одним из его аргументов было то, что якобы законопроект облегчит жизнь владельцев автомобилей премиум-класса.
В итоге правительством края был разработан свой проект закона. В окончательном варианте осталась льгота - освобождение от транспортного налога инвалидов l и ll групп - владельцев машин с мощностью двигателя более 150 л.с.
В ходе очередного заседания Закдумы Хабаровского края у депутата Виктора Постникова возник вопрос, почему льготу не распространить на инвалидов и III группы тоже, он получил ответ от заместителя краевого Минфина Валентина Костюшина. Граждане с III группой инвалидности считаются работоспособными, поэтому, видимо, губернаторская версия законопроекта не содержит послаблений для этой категории.
Количество инвалидов I и II групп в Хабаровском крае, имеющих личный автотранспорт мощностью свыше 150 л.с., до сих официально не обнародовано. Т.е. вообще неясно, кому станет легче от такой урезанной версии нового закона о региональных налогах и налоговых льготах.
Уточним, что действующий транспортный налог в Хабаровском крае - наиболее высокий в ДФО.
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