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Левый берег Амура может опять затопить
Дачные участки хабаровчан на левом берегу Амура могут оказаться затоплены в начале августа. Синоптики прогнозируют, что уровень реки к этому времени поднимется до 4,5-4,6 метров. При таких отметках на левобережье города обычно начинаются неблагоприятные явления.
Власти региона просят хабаровских дачников заранее позаботиться о сборе урожая и его вывозе с левого берега, а также из низких участков на территории города. Как сообщает пресс-служба правительства края, при необходимости по Амуру будут пущены дополнительные теплоходы. Для тех, у кого возникнет потребность в эвакуации вещей, министерство транспорта и дорожного хозяйства готово организовать спецтранспорт.
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