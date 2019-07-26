В Хабаровском крае затопило два поселка

После сильных дождей в Хабаровском крае начались паводки на малых реках. Сейчас сразу в двух поселках региона подтоплено 20 жилых домов. Из сел Неран и Алгазея в Тугуро-Чумиканском районе, которые попали в зону разлива реки Уда, эвакуировано 60 человек. Вода вплотную подступила к местному аэропорту.

Ситуацию с паводками обсудили на заседании краевой КЧС. По информации администрации Тугуро-Чумиканского района, сейчас людей из подтопленных сел перевезли в соседний поселок Чумикан, где развернуты ПВР. В них помимо жителей также находятся рыбаки местных предприятий, которых срочно вывезли из зоны подтопления.

- В селе Удское вода зашла на 6 приусадебных участков, в селе Неран подтопила 11 жилых домов, 3 колодца и трансформаторную подстанцию, из-за чего временно нет света. В селе Алгазея подтоплено 9 домов, колодцы, дороги, а также проезд Чумикан- Аэропорт-Неран. Все необходимые меры по ликвидации последствий принимаются. Как только вода отступит, ситуация должна нормализоваться, - доложили комиссии местные власти.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с паводками сейчас борются и власти Верхнебуреинского района, где вода резко поднялась в реках Бурея и Ургал. В селе Усть-Ургал частично подтопило три улицы и четыре придомовые территории. Эвакуировано 30 человек, из которых 16 доставлено в село Хормули, где также установлен ПВР. При неблагоприятном сценарии в зону подтопления попадает весь жилой фонд. Но ситуация в этом районе менее сложная, так как уже сегодня уровень воды начал снижаться.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в регионе продолжатся осадки. На реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе 26-28 июля ожидается гребень паводка с уровнями 750-780 см, что может привести к дальнейшему подъему воды. В Верхнебуреинском районе максимальные уровни установятся с 25 по 27 июля. Поселок Усть-Ургал по-прежнему останется в зоне возможного подтопления.