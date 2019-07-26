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В Хабаровском крае затопило два поселка
После сильных дождей в Хабаровском крае начались паводки на малых реках. Сейчас сразу в двух поселках региона подтоплено 20 жилых домов. Из сел Неран и Алгазея в Тугуро-Чумиканском районе, которые попали в зону разлива реки Уда, эвакуировано 60 человек. Вода вплотную подступила к местному аэропорту.
Ситуацию с паводками обсудили на заседании краевой КЧС. По информации администрации Тугуро-Чумиканского района, сейчас людей из подтопленных сел перевезли в соседний поселок Чумикан, где развернуты ПВР. В них помимо жителей также находятся рыбаки местных предприятий, которых срочно вывезли из зоны подтопления.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, с паводками сейчас борются и власти Верхнебуреинского района, где вода резко поднялась в реках Бурея и Ургал. В селе Усть-Ургал частично подтопило три улицы и четыре придомовые территории. Эвакуировано 30 человек, из которых 16 доставлено в село Хормули, где также установлен ПВР. При неблагоприятном сценарии в зону подтопления попадает весь жилой фонд. Но ситуация в этом районе менее сложная, так как уже сегодня уровень воды начал снижаться.
По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в регионе продолжатся осадки. На реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе 26-28 июля ожидается гребень паводка с уровнями 750-780 см, что может привести к дальнейшему подъему воды. В Верхнебуреинском районе максимальные уровни установятся с 25 по 27 июля. Поселок Усть-Ургал по-прежнему останется в зоне возможного подтопления.
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