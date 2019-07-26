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Садоводам и огородникам возместят затраты на подключение к инженерным сетям
Шесть муниципальных образований Хабаровского края получат субсидии на поддержку садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. На эти цели из краевого бюджета направят 2,1 млн рублей.
Он также подчеркнул, что поддержка предоставляется в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных расходов. При этом размер субсидии садовому товариществу составляет до 50 % от понесенных затрат, но не более 500 тыс. рублей за один год.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году между шестью муниципалитетами - Амурском, Советской Гаванью, Комсомольском-на-Амуре, пос. Солнечный, а также Верхнебуреинским и Хабаровским районами - распределено 2,1 млн рублей.
В прошлом году краевая субсидия в размере 1,3 млн рублей была предоставлена Амурску, Верхнебуреинскому и Хабаровскому районам. Поддержка оказана 17 садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Полученные средства распределены между СНТ на условиях, установленных муниципальными порядками.
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