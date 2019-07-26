Хабаровские дорожники чистят ливневки





По данным городского профильного управления, весь день 25 июля 13 бригад муниципальных предприятий сферы благоустройства (МУП «Южное», «Восток», «Север» и «Дорожник») с лопатами и метлами работали под настоящим тропическим ливнем. На улицы краевого центра за ночь выпало 30% от месячной номы осадков. Как предполагают метеорологи, за день прольется еще столько же.

В моменты усиления дождевых потоков, ливневки просто вскипают, пытаясь поглотить бурные ручьи. Быстро справиться с таким количеством воды могут не все коллекторы. Около 30 единиц техники – тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, машины откачки - и три десятка рабочих помогают им в этом вручную: пробивают засоры, убирают с проезжей части листья, ветви и кубометры наносного песка.

По словам директора МУП «Южного» Александра Жадика, самые проблемные участки – Амурский и Уссурийский бульвары, а также прочие низины Хабаровска, куда вода стекается с возвышенностей. «Моря разливанные» также образуются в тех местах, где ливневая канализация попросту отсутствует.

«В единую городскую диспетчерскую поступают сообщения от горожан, жалующихся на какие-то конкретные участки, залитые водой. Все наши рабочие звенья мобильны и могут быстро перемещаться туда, откуда поступил сигнал «SOS», - рассказал он.

Как отметил исполняющий обязанности начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк, по мере необходимости, численность и мощности бригад, занятых в очистке ливневых коллекторов, могут быть увеличены, ведь, как гласят метеопрогнозы, ночью и днем 26 июля в Хабаровске будет по-прежнему ветрено и дождливо.



