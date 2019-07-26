В Хабаровске на улице Гамарника запретят парковку автомобилей

В связи с тем, что водители бросают свои машины прямо на проезжей части и создают аварийные ситуации, на участке трассы от улицы Запарина до Волочаевской будут установлены указатели «Остановка запрещена», «Фотовидеофиксация», «Работает эвакуатор». Знаки на участке улицы Гамарника появятся через 20 дней после опубликования этого материала на официальном сайте администрации Хабаровска или в средствах массовой информации.