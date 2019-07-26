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В Хабаровске ликвидировали лаборатории по изготовлению "мефедрона"
Три лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков ликвидированы в Хабаровске. В популярном мессенджере «Телеграм» заблокированы 8 магазинов, которые занимались распространением «мефедрона». Об этом было заявлено на заседании городской антинаркотической комиссии.
Как сообщили полицейские, большинство синтетических наркотиков производится на территории краевого центра. Отдельные компоненты для приготовления смертоносного зелья умелый химик зачастую может приобрести свободно, даже в хозяйственном магазине.
Незаконные лаборатории и распространителей постоянно выявляют, но, по словам членов комиссии, самое главное оружие против наркоторговцев - пропаганда здорового образа жизни. Если у преступников не будет клиентов, их незаконный бизнес станет невыгоден. Для этого в школах классные часы будут посвящены борьбе с наркотиками, также планируется проведения анонимных тестирований молодежи на предмет употребления запрещенных веществ.
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