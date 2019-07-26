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Получить выплаты при рождении детей в Хабаровском крае стало проще
Внесены изменения в порядок предоставления новых мер поддержки семьям с детьми. Отменено ранее обязательное условие проживания на территории края не менее одного года с даты рождения ребенка. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в центрах социальной поддержки населения и МФЦ края прием заявлений на выплаты, предусмотренные национальным проектом «Демография», начался 1 июля. На сегодняшний день документы на выплату единовременного пособия за рождение первого ребенка подали около 1500 человек. Оно назначено 1095 семьям и будет выплачено до конца августа. Еще 635 семей получили положительное решение на оформление регионального материнского капитала за рождение второго ребенка. Всего документы подали 769 семей.
Напомним, в крае единовременная денежная выплата составляет 28 102 рубля. Это двукратный размер прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Право на выплату имеют семьи, в которых с 1 января 2019 года родился первый ребенок. Региональный материнский капитал в связи с рождением в семье второго ребенка выплачивается в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составляет 135 907,8 рубля. Деньги можно будет направить на приобретение или строительство жилья на территории края, образование детей, оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.
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