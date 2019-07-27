Восстановители СССР из безобидных тусовщиков превратились в экстремистов

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) члены организации «Домой в СССР» пытались силой захватить чужое помещение. Они взломали ломом дверь бывшей пиццерии и проникли внутрь. Однако через несколько секунд их задержали сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии.

Члены «Домой в СССР» были шокированы появлением сотрудников правоохранительных органов. Взломщики представлялись различными несуществующими должностями вроде «начальник УВД ХМАО МВД РСФСР» и предъявили «приказ председателя горисполкома» за подписью «и. о. председателя» И. Горбачевой «о назначении комиссии на осмотр пустующего помещения». Более того, сквоттеры грозили стражам порядка санкциями некой «прокуратуры СССР».

Всего задержано более двадцати человек. Следствие полагает, что адепты «совкового» движения планировали вооруженный захват административных зданий. В полицию и налоговую инспекцию Ханты-Мансийского автономного округа в свое время приходили письма от представителей «Домой в СССР» с требованием освободить занимаемые помещения и отдать их членам вышеупомянутой организации.

Адепты этого движения уверены, что СССР в 1991 году не развалился, а действующая власть и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимны. Организаций, «возрождающих» СССР, в последнее время расплодилось немало. Среди них «Профсоюз «Союз СССР» (председатель – Сергей Демкин), «Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик» (с таким названием существует сразу несколько групп, председатели – Сергей Тараскин, Валентина Реунова, Светлана Зоря) и т.д. Они конкурируют между собой и взаимно поливают друг друга грязью.

О том, что из себя представляют подобные организации, писал в своих статьях «Продавцы ностальгии» и «Лох, награжденный титулом» наш корреспондент Андрей Канев. Вот выдержки из его публикаций.



«Количество титулов новоявленных реаниматоров зашкаливает. Но чтобы заманить лоха в свою секту, один из способов – заманить его титулом. Поэтому многие (а то и все) члены подобных движений называют себя «народными депутатами», «начальниками главных управлений», «директорами департаментов» и т.д.

…Подобных организаций у нас в стране масса. Называются они по-разному. Символ в основном одинаковый – герб СССР. Возможно, все эти объединения являются щупальцами одного спрута. Кукловоды нашли свою нишу. А вот рядовым членам не позавидуешь – неуплата по услугам ЖКХ, долги, суды, административные дела, отключение электричества и т.д.Но существует и гораздо более зловещий аспект. Многие «восстановители СССР» заодно пропагандируют отказ от вакцинации детей, антисемитизм, граничащий с нацизмом, употребление сомнительных лекарственных средств, экстремистские лозунги.А бизнес на ностальгии по старым временам прет как никогда. Хотите немного потусоваться в окружении любителей «совка»? Или еще лучше: хотите стать «министром просвещения СССР»? Тогда готовьте деньги. Желающих их у вас забрать – валом».Адепты «ссср-ных» движений есть во всех регионах России, включая Хабаровский край. До недавнего времени они ограничивались выпуском бесконечных воззваний и снятием видеороликов. События в Нижневартовске показали, что теперь эти люди готовы на нечто большее.



Игорь Свинников