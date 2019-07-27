Прокуратура помогла вернуть зарплату хабаровчанам



В прокуратуру Кировского района Хабаровска обратились сотрудники ООО «Грантсервис», которые сообщили, что длительное время не получали заработную плату.

В ходе проверки по обращениям граждан прокурором района дважды были направлены запросы в эту контору о предоставлении информации о задолженности по заработной плате работникам предприятия. Между тем в нарушение указанных требований законодательства запросы прокурора района генеральным директором Общества проигнорированы, сведения не предоставлены.

В связи с неисполнением законных требований прокурора прокурором района в ходе проверки по обращениям возбуждено четыре дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ в отношении должностного и юридического лица ООО. По результатам их рассмотрения суд признал должностное и юридическое лицо виновными в совершении указанного административного правонарушения и назначил им наказание в виде административных штрафов в размере 2000 руб. и 5000 руб., 50000 руб. и 70000 руб. соответственно.

Как рассказала старший помощник прокурора Кировского района Хабаровска Татьяна Моисеева, в прокуратуру района была представлена искаженная, недостоверная информация о периоде и размере задолженности по заработной плате заявителей.

В итоге по результатам рассмотрения обращений работников ООО «Грантсервис» прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). По результатам рассмотрения Общество привлечено к ответственности в виде административного штрафа в размере 50000 руб.

Одновременно генеральному директору Общества внесено представление об устранении нарушений требований закона, которое рассмотрено, вместе с тем нарушения закона не устранены, задолженность не погашена, ответ на представление своевременно не представлен.

В связи с неисполнением законных требований прокурора прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ в отношении должностного и юридического лица ООО «Грантсервис», которые рассмотрены, виновные лица привлечены к ответственности в виде 2000 руб. и 60000 руб. соответственно.

Всего по результатам проверки по обращениям заявителей прокурором района возбуждено 9 административных дел по ст.ст. 5.27, 17.7, 19.7 КоАП РФ. Общая совокупность назначенных судом штрафов составила более 230000 рублей и превысила сумму задолженности заявителям.

Вместе с тем задолженность по заработной плате не была погашена. С целью понуждения работодателя к устранению нарушений закона прокурор района направил в Кировский районный суд Хабаровска исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за ее задержку и морального вреда. Суд удовлетворил иски прокурора, в пользу работников взыскана задолженность более 160000 рублей.



Вадим Решетняк