Машина провалилась в гигантскую яму, размытую из-за ливней



В Амурской области на участке федеральной трассы Чита – Хабаровск после обильных дождей образовался огромный провал. Его размер составил десять метров в длину, десять в ширину и два – в глубину.

В образовавшуюся промоину провалился автомобиль Toyota Vitz. В результате ДТП пострадал водитель - мужчина 1957 года рождения и пассажир - женщина 1988 года рождения. Оба госпитализированы. Участок трассы в районе города Сковородино, где произошла трагедия, закрыли для проезда автомобилей.

Причиной образования рва называют дожди, которые размыли подушку дороги. Так, в столице Амурской области Благовещенске за последние сутки выпало 50% осадков от месячной нормы.



Дмитрий Мартыненко