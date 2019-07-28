Бесплатное экспресс-тестирование на вирусный гепатит С и ВИЧ могут пройти хабаровчане

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом, пройдет в Хабаровске. Она направлена на привлечение внимания к проблеме распространения вирусных гепатитов и мерам их профилактики. 28 июля с 17:00 до 19:00 часов на набережной Амура, в районе речного вокзала, специалисты краевого центра «Анти-СПИД» ответят на вопросы о вирусных гепатитах и ВИЧ-инфекции. Желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на вирусный гепатит С и ВИЧ. Участники получат информационные материалы, буклеты, листовки.

В Хабаровском крае количество новых случаев вирусных гепатитов снижается, однако за 6 месяцев 2019 года заболевание выявлено у 675 человек. Также увеличивается число случаев сочетанных форм вирусных гепатитов и заболеваний гепатитами у лиц с ВИЧ-инфекцией, что утяжеляет состояние больных. Проведение массовой вакцинопрофилактики против гепатита В позволило значительно снизить заболеваемость острой формой этой инфекции более чем в 34 раза. Врачи напоминают - у каждого жителя края есть возможность вакцинироваться против гепатита В бесплатно в поликлинике по месту жительства.



