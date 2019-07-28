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Спасатели готовы вылететь в село Удское Тугуро-Чумиканского района
Новый подъем воды на реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе прогнозируют гидрологи 28-30 июля. В эти дни там пройдет гребень паводка с уровнями 910-950 см, которые станут критическими для нижней части села Удское, расположенного вдоль русла. При таких отметках вода еще больше затопит поселение. Сейчас там подтоплено 20 жилых домов, десятки приусадебных участков. Часть жителей уже эвакуирована в соседний поселок Чумикан.
На заседании комиссии по ЧС, которое прошло сегодня, власти региона и оперативные службы спланировали меры по ликвидации последствий наводнения в Тугуро-Чумиканском районе. По распоряжению губернатора в ближайшее время в село Удское вылетит вертолет со спасателями и медиками на борту. В поселок доставят генераторы электричества, медикаменты, продукты питания, тепловые пушки, которые понадобятся для просушки домов, когда вода отступит. На обратном пути по согласованию с родителями вертолет может забрать детей для того, чтобы на время разместить их в более безопасном месте.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Тугуро-Чумиканском районе сейчас складывается наиболее сложная обстановка из всех территорий края, где идут паводки. Помимо села Удское ранее там уже были подтоплены поселки Неран и Алгазея. Вода затопила 27 жилых домов, 2 дизельных электростанции, 1 трансформаторную подстанцию, местную администрацию, фельдшерско-акушерский пункт. Также оказались подтоплены мост и автодороги, из-за чего нарушилось сообщение между поселками Чумикан и Неран. В Тугуро-Чумиканском районе был введен режим ЧС.
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