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Хабаровчан приглашают отметить День тигра в зоосаде "Приамурский"
Сегодня, 28 июля, в зоосаде "Приамурский" им. Сысоева отметят Международный день тигра. Администрация учреждения приглашает хабаровчан и гостей города присоединиться в празднику. C 12 часов для участников подготовлена веселая развлекательная программа.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, посетителей ожидают игры и конкурсы, различные спортивные состязания. Между вольерами разместятся творческие мастерские. Детей будут разрисовывать тигриным аквагримом. С концертными номерами выступят студия игры на гитаре, театр ЦРД "Обучай-ка", Виктор Бондаренко и ансамбль "Хомус", Сергей Калита и ХКО "Боевое Братство".
Международный день тигра был впервые установлен в 2010 году в Санкт-Петербурге на форуме по проблемам, связанным с сохранением популяции хищника на земле. В Хабаровске он пройдет уже в девятый раз. Подробнее ознакомиться с программой праздника можно здесь.
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