Хабаровский край вновь накроет циклон

С 29 по 31 июля на территории южных и центральных районов Хабаровского края ожидается выход глубокого циклона. Прогнозируется выпадение сильных, местами очень сильных (50 мм и более за 12 часов и менее) дождей, грозы, порывы ветра до 15-20 м/с, что дополнительно осложнит паводковую обстановку на реках края.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погодных условий возможны резкие подъемы уровней воды на реках, с возможным подтоплением низкопойменных мест и участков автомобильных дорог при неисправности канализационной системы и засорения ливневых стоков. Также есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и?подмыв линий связи и?электропередачи, другие нарушения в работе системы жизнеобеспечения.



