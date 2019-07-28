Спасатели помогают жителям Тугуро-Чумиканского района

Из Хабаровска в село Удское прилетела группа спасателей краевого поисково-спасательного отряда с необходимыми плавсредствами. Бортом Ми-8 спасатели, оснащенные лодкой и другим снаряжением для проведения аварийно-спасательных и иных неотложных работ, запасом продуктов, переброшены в п. Чумикан. Отсюда на лодках они будут двигаться в сторону населенных пунктов Неран и Алгазея. Главная задача аэромобильных групп – оказать помощь жителям, ликвидировать последствия паводка, мониторинг гидрологической обстановки.

По состоянию на утро 28 июля, подтопленным остаётся один населенный пункт – село Удское Тугуро-Чумиканского района. Уровень на 07.00 (хбр) составил 893 см (- 5 см за 4 часа). Вода сохраняется в 32 жилых домах, в которых проживает 137 человек, и на 60 приусадебных участках. Также в зоне подтопления находится сельский клуб. Спасатели отселили 157 человек, в том числе 58 детей. Организован пункт временного размещения на базе школы №1, где находятся 24 человека, из них 12 детей. Остальные переселились к родственникам и знакомым.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в п. Неран подтопленных домов и подворий нет. Заранее отселено 20 человек, в том числе 10 детей. Они разместились у родственников и знакомых. Из-за разлива реки Уда размыт мост на автодороге Чумикан-Неран.

По прогнозам, со смещением гребня паводка на реке Уда от села Удское ниже по течению реки в ближайшие двое суток ожидается повышение уровней воды в районе населенных пунктов Алгазея и Неран без достижения опасных отметок. Тем не менее, силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию.

В Верхнебуреинском районе на реке Бурея паводковая обстановка стабилизировалась. Отмечается спад уровней воды. С ранее подтопленных участков в дачном поселке Ургал-1 вода полностью сошла. В п. Усть-Ургал также подтоплений нет.

На контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю находится обстановка на реке Амур и иных малых реках региона. По прогнозу гидрологов, на реках Кур, Тунгуска ожидается подъем уровня воды, затопление поймы, дорог, линий связи, местами низких мест в населенных пунктах Иванковцы, Победа, Улика-Национальная и других, расположенных в поймах рек. В Вяземском районе, в районе им. Лазо на реках Подхоренок, Хор, Кия ожидается подъем воды с затоплением поймы без угрозы хозяйственным объектам. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 50-60 см.

Кроме этого, по данным расчетов специалистов гребень дождевого паводка на реке Амур при смещении из Приамурья вниз по течению достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 550-600 см, при отметке неблагоприятного явления – 450 см, опасного – 600 см. При достижении данных значений ожидается подтопление дачных участков и домовладений, расположенных на островной части города Хабаровска: островах Кабельный, дачный, Большой Уссурийский, а также низинных участках местности. Затем высокая вода будет спускаться вниз по течению.



