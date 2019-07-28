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В Хабаровске идёт большая стройка
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с депутатами-единороссами городской и краевой дум продолжает объезды краевой столицы.
Власти проверяют, как ремонтируются дороги и дворы, строятся дома, детсады, школы и новые спортивные объекты на территории города.
Пожелания горожан – в план
Так, верхний слой асфальта меняют на участке от улицы Слободской до улицы Серышева общей протяженностью более трех километров. Уже выполнено 70% от плана. Специалисты МУП «Дорремстрой» снимают верхний слой асфальта в районе Амурского бульвара и движутся в сторону улицы Серышева.
Депутат Хабаровской городской думы Константин Алехин напомнил, что улица Волочаевская не видела масштабного ремонта уже более десяти лет.
Ещё один пример того, что пожелания хабаровчан ложатся в план работ – свежеотремонтированный участок улицы Запарина, где предписания экспертов на 100% совпали с запросами жителей краевого центра.
Всего в этом году в крае будет отремонтировано 54 участка улично-дорожной сети, из них 34 – в Хабаровске. По мнению депутата Закдумы Сергея Сокуренко, депутаты должны обращать внимание не только на качество работ, но и на своевременное финансирование дорожников.
Три новых детских садика – до конца года
В микрорайоне «Березки» строится новый детский садик на 190 мест. Кроме обычных групп, здесь будут две ясельные, рассчитанные на малышей от двух месяцев до полутора лет. Общая стоимость объекта – 234 миллиона рублей. По заверениям подрядчика, коробка здания будет готова уже к концу месяца. Ежедневно на стройплощадке трудятся 40 человек и 10 единиц техники. Ход строительства контролируют депутаты Хабаровской городской думы. В этот раз на объект прибыл Александр Федоров.
По нацпроекту «Демография» в ноябре в краевой столице появятся еще два детских сада – на улицах Юности и Лазо на 230 мест каждый. В них также откроют ясельные группы. Всего в городе работают 84 муниципальных детсада, которые каждый год могут принять около шести тысяч воспитанников.
Комфортная городская среда
Кроме этого, в Хабаровский край на благоустройство дворов и общественных территорий направят 462,4 млн рублей. Часть из них предусмотрена на поддержку муниципальных программ и на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К 2025 году благоустроят не менее 608 дворовых территорий и 660 общественных территорий.
Благоустройство дворов продолжается и в рамках программы «Предоставление муниципальных грантов юридическим лицам на благоустройство дворовых территорий» сразу в нескольких районах. Как отметил депутат городской думы Эдуард Перепечай, гранты – отличная возможность реализации совместных проектов власти и жителей города.
Вместе с мэром депутаты-единороссы проверили ход строительства жилого комплекса «Петроглиф парк», где успешно реализуется практика расселения людей из ветхого и аварийного жилья на примере муниципально-частного партнерства. В основе композиции жилкомплекса – большое дворовое пространство с уникальным ландшафтным дизайном.
Кроме этого, для переселенцев из аварийного фонда администрация Хабаровска приобретет благоустроенные квартиры. В краевом центре полным ходом реализуется проект по расселению граждан из домов, признанных аварийными до января 2017 года.
Хабаровск спортивный
В Краснофлотском районе идёт строительство спортивно-досугового центра. Депутаты-единороссы вместе с мэром города проверили, как идут дела и на этом объекте. Стройка развернется в 2020-м на месте бывшего летнего кинотеатра. В проекте: универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, несколько раздевалок и душевых, медкабинет, методические кабинеты, тренерские, буфет, помещение для хранения и проката спортивного инвентаря.
По примерным оценкам, весь проект стоит около 150 миллионов рублей. Муниципальному бюджету такую сумму не потянуть, поэтому мэр города Сергей Кравчук дал поручение войти в федеральную целевую программу, чтобы получить средства из федерального бюджета.
Анна Макарова
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