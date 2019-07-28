В Хабаровске идёт большая стройка



Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с депутатами-единороссами городской и краевой дум продолжает объезды краевой столицы.

Власти проверяют, как ремонтируются дороги и дворы, строятся дома, детсады, школы и новые спортивные объекты на территории города.

Пожелания горожан – в план

Так, верхний слой асфальта меняют на участке от улицы Слободской до улицы Серышева общей протяженностью более трех километров. Уже выполнено 70% от плана. Специалисты МУП «Дорремстрой» снимают верхний слой асфальта в районе Амурского бульвара и движутся в сторону улицы Серышева.

Депутат Хабаровской городской думы Константин Алехин напомнил, что улица Волочаевская не видела масштабного ремонта уже более десяти лет.

«При выборе ремонтируемых дорог в первую очередь учитываем обращения и пожелания горожан. Людей слышим», – сказал Константин Алехин.

«По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» краю выделено 12 миллиардов рублей на несколько лет. Важно проконтролировать ход самих работ, чтобы средства шли по назначению и деньги не зарывались в асфальт», – подчеркнул депутат Закдумы Хабаровского края Сергей Сокуренко.

«Город растет, создаются семьи, рождается много малышей, соответственно, требуются дополнительные современные садики, где для детей будут созданы все условия, как в «Березках»: пищеблок, спортивные залы, методические кабинеты. На прилегающей территории установят игровые тренажеры и веранды. Из бюджета города на строительство садика выделено более 70 миллионов рублей», – рассказал Александр Федоров.

«Человеку хорошо там, где созданы комфортные условия для его жизни. Благодаря грантовой программе всё больше хабаровчан хотят благоустраивать свои дворы», – рассказал депутат.

«Мало просто говорить о развитии городской инфраструктуры и создании комфортных условий для горожан. Для этого нужно строить. Этот проект – яркий пример современного, удобного и нужного жителям центра, где можно будет заниматься спортом и отдыхать всей семьёй», – уверен депутат гордумы Константин Юров.

Ещё один пример того, что пожелания хабаровчан ложатся в план работ – свежеотремонтированный участок улицы Запарина, где предписания экспертов на 100% совпали с запросами жителей краевого центра.Всего в этом году в крае будет отремонтировано 54 участка улично-дорожной сети, из них 34 – в Хабаровске. По мнению депутата Закдумы Сергея Сокуренко, депутаты должны обращать внимание не только на качество работ, но и на своевременное финансирование дорожников.В микрорайоне «Березки» строится новый детский садик на 190 мест. Кроме обычных групп, здесь будут две ясельные, рассчитанные на малышей от двух месяцев до полутора лет. Общая стоимость объекта – 234 миллиона рублей. По заверениям подрядчика, коробка здания будет готова уже к концу месяца. Ежедневно на стройплощадке трудятся 40 человек и 10 единиц техники. Ход строительства контролируют депутаты Хабаровской городской думы. В этот раз на объект прибыл Александр Федоров.По нацпроекту «Демография» в ноябре в краевой столице появятся еще два детских сада – на улицах Юности и Лазо на 230 мест каждый. В них также откроют ясельные группы. Всего в городе работают 84 муниципальных детсада, которые каждый год могут принять около шести тысяч воспитанников.Кроме этого, в Хабаровский край на благоустройство дворов и общественных территорий направят 462,4 млн рублей. Часть из них предусмотрена на поддержку муниципальных программ и на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К 2025 году благоустроят не менее 608 дворовых территорий и 660 общественных территорий.Благоустройство дворов продолжается и в рамках программы «Предоставление муниципальных грантов юридическим лицам на благоустройство дворовых территорий» сразу в нескольких районах. Как отметил депутат городской думы Эдуард Перепечай, гранты – отличная возможность реализации совместных проектов власти и жителей города.Вместе с мэром депутаты-единороссы проверили ход строительства жилого комплекса «Петроглиф парк», где успешно реализуется практика расселения людей из ветхого и аварийного жилья на примере муниципально-частного партнерства. В основе композиции жилкомплекса – большое дворовое пространство с уникальным ландшафтным дизайном.Кроме этого, для переселенцев из аварийного фонда администрация Хабаровска приобретет благоустроенные квартиры. В краевом центре полным ходом реализуется проект по расселению граждан из домов, признанных аварийными до января 2017 года.В Краснофлотском районе идёт строительство спортивно-досугового центра. Депутаты-единороссы вместе с мэром города проверили, как идут дела и на этом объекте. Стройка развернется в 2020-м на месте бывшего летнего кинотеатра. В проекте: универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, несколько раздевалок и душевых, медкабинет, методические кабинеты, тренерские, буфет, помещение для хранения и проката спортивного инвентаря.По примерным оценкам, весь проект стоит около 150 миллионов рублей. Муниципальному бюджету такую сумму не потянуть, поэтому мэр города Сергей Кравчук дал поручение войти в федеральную целевую программу, чтобы получить средства из федерального бюджета.



Анна Макарова