Хабаровские чиновники благоустраивают подведомственную территорию



В заметке «Из песка и пластика» «Молодой дальневосточник XXI век» (№ 16 17-24 апреля 2019 года) была описана ситуация с «черной дырой» во дворе дома №7а по улице Мухина. Как автор я высказал надежду, что современные решетки из композитных материалов на отверстиях ливневой канализации рано или поздно, но появятся везде в нашем богоизбранном и им же спасаемом городе - на улицах, бульварах и иных местах.



Я по дворам маленьких улочек частенько «срезаю угол» по пути к правительственным и министерским зданиям центра. Так что «черную дыру» у дома 7а наблюдал стабильно. И вот свершилось диво, явилось чудо! Пару недель назад на месте безобразия, замаскированного старыми покрышками, добрые мастера положили, и хорошо так, новые решетки, сваренные из уголка и для пущей сохранности прихваченные цепью. Хвала вам! Имя ваше неизвестно, но дело ваше благородно. Своевременно или несколько позже вы внесли толику гармонии в наш несовершенный мир. Хотелось бы, чтобы было все на высшем уровне, как в центральной части страны, а также во Владивостоке – песчано-полимерные решетки. Но и тяжелый металл тоже неплох. Главное – верить и ждать.

А это мое обращение к читателям, что вот уже вторую неделю после выхода материала о безобразии у гостинцы «Турист» (см. «Лучшее - впереди!», «Молодой дальневосточник XXI век», №25 от 19–26 июня 2019 года) вопрошают: «Доколе будет царить безобразие?». Все будет исполнено – «черных дыр» много, работников мало. На все сразу не хватает ни сил, ни средств. Но я верю! Верю, что рано или поздно, но мы наведем порядок и во дворах, и в городе, и в стране! Главное – не опускать руки и верить.





Люк Бессонов

Фото автора



