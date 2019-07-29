В Хабаровском крае создается Центр цифрового образования для школьников «IT-куб»

На это дело, сообщали некоторые СМИ, край получил федеральную субсидию в размере 12 миллионов рублей. Проблема в том, что эти 12 миллионов - разовый грант с серьезным обременением. Средства можно потратить на приобретение материальной базы и обучение детей.

Если внимательно вчитаться в документы, то получится: пара-тройка не бедных фирм (как российских, так и забугорных) за сравнительно мелкий прайс и офигенную рекламу получают команду молодых спецов. Но не исключено, что через некоторое количество лет в Хабаровске не останется ни технических центров, ни педагогов, что реально могут каждому сложное объяснить на простых примерах. И вишенка на торт - молодые квалифицированные кадры могут покинуть неуютный для работы и проживания регион. А так-то грант – хорошо: все при деле, результат нулевой и никто не виноват.

Есть ли здесь и сейчас у школяров возможность заняться любимым делом во внеучебное время? Список уничтоженных станций юных техников и кружков технической направленности напомнить? Реальность XXI века - живешь в одном районе Хабаровска, занимаешься в другом.

И где же наши чиновники от образования собираются сеять разумное-доброе-цифровое среди нескольких сотен детей? И помещения потребуются большие, с весьма серьезными ограничениями по санитарно-гигиеническим параметрам, и немалое количество продвинутых педагогов.

«Работа с детьми в «IT-кубе» предполагает несколько направлений, в том числе программирование на Python, основа программирования на Java, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование», - объяснила Виктория Доровская, генеральный директор регионального модельного центра.

Самое главное, что специалисты должны пройти сертификацию. (Как у нас сейчас с этим?)«Ежегодно в центре бесплатно будут заниматься от 400 до 600 учащихся. «IT-куб» – это «поле» первых профессиональных проб и ранней профориентации детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет», - отметила Виктория Доровская.

Зона поражения

В качестве базы для «IT-куба» присмотрели Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества, он же бывший Дворец культуры и спорта «Юность» на 5-й площадке (улица Архангельская, 25). Как туда мелких возить? Как детям постарше добираться? С двумя-тремя пересадками. Лучше и ближе не нашли? Не нашли. Есть еще Центр туризма, краеведения и спорта на ул. Волочаевской, но там и без нововведений все занято. В оставшихся по районам «очагах культуры» своим места не хватает, чужих не пустят.

По информации из кулуаров минобраза края, новый центр будет включать в себя лабораторные и образовательные пространства, лекторий и коворкинг, шахматную гостиную и «другие зоны для развития когнитивных функций». И где эти деятели столько места на улице Архангельской, 25 найдут? Тут порядка 1000 квадратных метров потребуется. Но ведь в центре на 5-й площадке уже занимаются дети. Или ненужное выбросят? Типа музея профессионально-технического образования, что две большие комнаты занимает. А что, уже есть почин. Когда ради барышей от новомодной робототехники и иных прибыльных проектов «списали» музей связи. Распродали, разбазарили, выбросили на помойку уникальные экспонаты.

Но это неодушевленные предметы… У меня другой вопрос: когда грантовые 12 миллионов рублей закончатся, что с детьми делать будут, их куда? Там, на Архангельской, 25, кстати, до ближайшей автобусной остановки идти и идти. Или распиаренный по самое не балуйся «IT-куб» - грамотно спланированная акция по «отжатию» зданий технических центров? А вдруг «прирученным» на грантовые средства ребятам, желающим продолжать образование, предложат перейти в иные центры и под сурдинку эти центры перепрофилируют?

Кстати, детские технические центры сегодня располагаются в двух симпатичных особнячках в центре Хабаровска, на улицах Комсомольской и Дзержинского. Там, несмотря на инновации и прочую говорильню, по-прежнему учат детей думать и делать, не только «танчики клеить и кораблики пускать», как один деятель из минобраза о работе кружков высказался. Учат основам электротехники (в том числе и паять), и робототехнике с программированием, и много чему другому. По существу, два этих центра – все, что осталось в городе, где на серьёзном уровне детям, начиная с малышей, и подросткам прививают любовь к технике.

Между тем на рынке труда востребованы рабочие профессии. По программам же технической направленности занимаются менее 7% детей. На сегодняшний день 32% выпускников вузов и 41% выпускников организаций профтехобразования работают не по специальности. (Эти цифры были озвучены аудиторами Счетной палаты на «правительственном часе», посвященном реализации национального проекта «Образование».)





Эдуард Попов





«К 2024 году численность школьников составит почти 20 миллионов, и система общего образования должна отвечать этому вызову. На первый план выходят качественные, одинаково доступные по всей России образовательные услуги».

Светлана Орлова, аудитор Счетной палаты