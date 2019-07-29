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В Хабаровске прошел четвертый фестиваль актуальных текстов «Наша тема»
Тюзовский фестиваль «Наша тема» - это не только калейдоскоп театральных идей, трендов, текстов, поиск актуальности. Это лекарство для тех хабаровчан, которые потеряли веру в театр, которым обрыдла фальшивая условность так называемой классичности-психологичности и прочей -чности, а точнее, довольно скудный набор актерских приспособлений и штампов.
Никуда, конечно, без любительниц латиноамериканских сериальных «запеканок», без всех этих «сосудов без дна» для гопническо-пролетарского китча не деться. Но не все же ходят в театр, чтобы не думать, не фантазировать, не сопереживать!
Стоит отметить, что публики по сравнению с прошлыми фестивалями прибыло, а значит еще не все умные, образованные уехали в Краснодарский край, значит, пока еще жив Хабаровск. На некоторые эскизы спектаклей невозможно было попасть. И это правильно. В шаговой доступности, наверное, должны быть хлеб и проститутки, но не театр. Хотя не прерывается поток столичной антрепризности, радушно мечущей бисер в дальневосточную глубинку. Может, и есть своя правда и у «запеканок», ведь тоже какая-никакая, а интимная жизнь присутствует, в сосуд без дна тоже порой нужно хоть что-нибудь плескать. Ну не колдовства же!!!
Фестиваль «Наша тема» - это не только эскизы спектаклей, это еще и мощный образовательный блок. Помимо обсуждений работ, порой довольно острых, были лекции, прочитанные членами жюри - ведущими столичными театральными критиками, собиравшими, как ни странно, не меньше публики, чем эскизы спектаклей.
Если в прошлом году, пожалуй, самым актуальным был личный интимный опыт, то в этом году новая фишка – научпоп.
Вот такие гены
Пожалуй, эскизы в стиле научпоп были самыми яркими. Это работа Олега Христолюбского - спектакль про космос по книге Стивена Хокинга «Джордж и тайны Вселенной», полный чудес - как мультимедийных, так и физических. Сегодняшним детям, пожалуй, стоит позавидовать. Такой красоты у советских детей и в помине не было. Так это был всего лишь эскиз! А если дать развернуться режиссеру, а если был бы полноценный спектакль? Стоит отметить, что это был первый театральный опыт детского театрального научпопа в России!
Тему популяризации научных знаний подхватил эскиз спектакля по книге Мэтта Ридли «Геном. Автобиография вида в 23 главах» режиссера Елены Ненашевой. Он чем-то был похож на популярные научные фильмы, где есть место и сухой научной информации, и художественным приемам. Конечно, без визуальных эффектов, без мультимедийности эта работа вряд ли состоялась бы как таковая. Уж очень линеен текст, тут тебе ни двойного дна, ни гипербол, ни преамбул.
В этом эскизе спорна любая текстовая актерская импровизация. Как минимум актерам нужно быть в теме, а лучше иметь соответствующее образование.
Судя по обсуждению после показа эскиза, знатоков генетики среди публики хоть отбавляй. На показ даже пожаловал один поклонник идеи вреда ГМО. На фестивале эта идея не прижилась и коллективно была признана антинаучной.
Если бы не это (как ни странно, актеров, участвующих в показе, зрители приняли как док в этом деле), работу можно было бы назвать познавательной лекцией с мультимедийными иллюстрациями.
Но все-таки – театр в первую очередь, и здесь не менее чем факты важны эмоции. Да и генетика сегодня сама по себе не может оставлять равнодушной. Сегодня открытия в области генетики - и одни из драйверов мировой экономики, и ниспровергатели истории. Чего только стоит миф о татаро-монгольском иге, которого, как оказалось, и не было…
После того как закончились обсуждения эскиза, уже на улице обсуждая появившийся уникальный опыт у ТЮЗян, в том числе и новый опыт актерского существования, подумал, что главное, наверное, в этом эскизе –подключение зрителей к разговору о Боге, проблемах бессмертия. И это казалось составной частью спектакля, логическим его продолжением.
Идеи научпопа – культурологического и биологического были, по всей видимости, еще в двух работах - «Проблемы поэтики Достоевского» режиссера Ленара Гадельшина и «28 дней» режиссера Александра Зверева.
В «Проблемах поэтики Достоевского» было взято за основу исследование теоретика искусства Михаила Бахтина. Можно долго спорить о сильных и слабых сторонах этого эскиза, но, пожалуй, сама идея - карнавализация в текстах Достоевского - и приблизит, и очеловечит для многих непростую прозу гениального писателя, заставит взглянуть с другой стороны. А какие были «вкусные» актерские работы в этом эскизе у актрис Евгении Колтуновой и Оксаны Желтяковой!
Театр театру рознь
Если говорить о сценическом пространстве, то дай волю ТЮЗянам, весь Хабаровск станет одной сценической площадкой. В каждой шутке есть доля истины. А может, на фиг эти депрессивные, экологически грязные, экономически примитивные производства? Отдать все ТЮЗу, снабдить деньгами, сделать хорошую рекламу и зазывать театротуристов со всего света? Есть же гастротуризм, почему не может быть театротуризма? Тем более что, как ни крути, как ни обсасывай – ни вкладывай деньги во Владивосток, а именно Хабаровск - театральная столица Дальнего Востока. Еще деньги выделяли бы на гастроли «КнАМ» в Хабаровске. Понятно, что бизнес в крае слабосильный, а власть на что?
Если говорить о сценическом пространстве, то, как и в прошлом году, тюзовский фестиваль актуальных текстов вышел за рамки здания театра. Там давно уже оприходованы под спектакли и театральные дворики, и холл, и репетиционные залы, и гараж. Если раньше спектакли шли то на пустыре, то в городском парке, то в этом сразу две глобальные пространственные идеи для спектаклей - Дальневосточная государственная научная библиотека и здание бывшей Новоапостольской церкви на улице Калинина, где в будущем разместится краевой Театр кукол.
Специальный приз жюри фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема» «За остроумное решение романа Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту» в жанре мокьюментари» получил режиссер Олег Христолюбский. Мокьюментари – псевдодокументалистика, а спектакль - в виде экскурсии по последнему «оплоту» книги - Научной библиотеке. Роман американского фантаста, такой человечный, такой тонкий, теплый и философский, режиссер, казалось, препарировал, разъял на составные части. И если бы не запах книг, особый, библиотечный, то, казалось бы, и совсем нет места человеческому… Хотя нет. Экскурсовод (Олег Дымнов) с его невероятным обаянием и фанатическим патриотизмом и розовые таблички на столах «Типовые формы доноса» вызывали своей проскопичностью ужас. И почти в конце экскурсии в теснейшем лестничном проеме почему-то не хватало воздуха, чуть-чуть и все начали бы задыхаться, а когда предложили сжечь книги, почему-то все отказались…
Здание бывшей Новоапостольской церкви на улице Калинина приспособили под показ эскиза спектакля «28 дней» по пьесе Ольги Шиляевой. Действо состоялось поздним вечером, если не ночью, и это привносило нотку беснования, если не сатанизма. С одной стороны, женское тело - храм, и оно достойно по крайней мере служения, если не обожания мужчин. С другой -напоминало о жертвах инквизиции, о титанических усилиях превозмочь женскую природу, обвинив в непотребстве, в связях с сатаной.
Идея о том, что в эскизе есть «нотки» биологического, а точнее, анатомического, а может быть, и психологического научпопа, вызвали протесты у женской аудитории, кто-то зачем-то вспомнил Деву Марию. Мужская, гораздо менее многочисленная, чем женская, аудитория, мудро решила особо с дамами не дискутировать. Правда, кто-то изредка тихо бубнил, что если бы мужская жизнь была бы легче женской, то мужики бы столь рано не умирали, кто-то тихо поминал недобрым словом феминисток.
Эскиз получился ярким, после его показа зрители еще сутки спорили. Эта работа принесла Александру Звереву победу в номинации «Лучший режиссер фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема».
Работать как звери
Невозможно не влюбиться в ТЮЗян, в их истовое служение театру. Сегодня работа с такой самоотдачей – редкость, артефакт. Такую бы работоспособность и талант бизнесу - Good bay, Америка, а Китай подавно. И любовь к ремеслу - нежная, трепетная, не безголовая. Настоящая, что ли. Кажется, что они могут все, нет материала, который им не по плечу. И все – как единый механизм. Рядом не только юные, едва начинающие служение театру, но и маститые. И, наверное, глубочайшего уважения заслуживает Владимир Домбровский, заслуженный артист России, исполнивший эпизодическую роль в эскизе спектакля «451 градус по Фаренгейту». Всего одна фраза, но как было исполнено!
А какой восхитительной была народная артистка Хабаровского края, заслуженная артистка России Татьяна Гоголькова в эскизе аниме-спектакля «Токайдо Ёцуя Кайдан» режиссера Ярослава Морозова! Сколько в этой работе было иронии, сколько почти детской веры, а без этого какая может быть Япония? Без этого будет просто артист Михаил Тулупов, а никакой не ронин, будет просто песок с булыжниками, а не сад камней…
Стоит упомянуть эскиз по пьесе «Киношка» Энни Бейкер режиссера Марии Критской. Работа смотрелась полноценным спектаклем, даже не верилось, что она была поставлена за несколько дней. В ней не было ни особых режиссерских трюков, ни мультимедиа, да и ничего и не нужно было. Там простая история простых людей. Но настолько она получилась пронзительной, настолько человечной, что хотелось на финальных аплодисментах шептать «Верую в театр, верую в любовь!». Стоит упомянуть, что за пьесу The Flick («Киношка») Энни Бейкер была удостоена Пулитцеровской премии, а перевела ее Мария Критская. Евгения Колтунова, Андрей Шрамко и Влас Булатов стали лучшим актерским ансамблем на фестивале.
Одно, наверное, из главных открытий фестиваля - Антон Калиниченко. И если ранее хабаровчане были знакомы с его актерскими работами, то в этом году он дебютировал - с режиссерскими. Эскизы спектаклей получились многослойными, нелинейными, тонкими.
Антон Калиниченко за режиссерский дебют в спектакле «Воображаемая реальность» по книге Анри Картье-Брессона был награжден призом, учрежденным Ассоциацией театральных критиков. Это был отчасти иммерсивный, отчасти документальный театр, где зритель оставался один на один с гениальными фотографиями и текстами легендарного французского фотографа.
Личный опыт
Попытки переосмысления личного опыта, и вполне успешные, вылились в яркие эскизы, вызвавшие и споры, и слезы, и отторжение. Ну и вполне благостные отзывы столичных критиков.
Специальный приз жюри фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема» «За уникальный диалог театра с подростками» получил документальный проект «Мясо. Другой вопрос» режиссера Ольги Подкорытовой.
С этими подростками хабаровский зритель встречался в прошлом году на фестивале «Наша тема». За год ребята, естественно, выросли, заматерели…
Подростки разные - истории разные, но трогательные все и, как следствие, провоцирующие в глинах душ даже самых черствых и циничных зрителей нечто глубинное, родительское. И хотелось где-то пожалеть, а кому-то и подзатыльника дать (хотя тут, конечно, перебор, потому что всякое насилие плохо, да просто неэффективно).
Врали они, конечно. Но врали изощренно, более тонко, чем в прошлом году. И, конечно, на вопрос: врете ли вы, как взрослые, отвечали, что не врут и не любят этого делать… И наше ханжеское удовлетворенно кивало в этот момент, а здравое настораживалось и категорически мешало вспоминать то время, когда нам было столько же лет. Е-мое, да театр это! Нормальный театр жизни! В этом-то весь и цимес, в этом-то вся и фишка!
В этом году к ТЮЗянам присоединились не только приезжие режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга, но и актеры из Комсомольского-на-Амуре театра драмы. В итоге три эскиза, три разноплановых проекта – документальный балетный спектакль «Лица», эскизы «Мур Амур, или Комсомольский самурай» и «Письма Ван Гога».
Документальность, а точнее, исповедальность, даже порой проведальность объединяла все три работы. И еще неповторимость – только здесь и только сейчас. Повторить точь-в-точь это невозможно, как неповторима каждая наша эмоция, каждая секунда.
Лучший спектакль фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема» - «Письма Ван Гога», режиссер Виталий Федоров, исполнитель Сергей Буков – теперь уже бывший актер Музыкального театра.
Это моноспектакль, спектакль-монолог, чем-то похожий на миссионерские проповеди, а чем-то - на радийные монологи-импровизации в прямом эфире. Было такое в 90-е годы прошлого века в Хабаровске. Слушалось завораживающе. Тогда в прямой эфир профессиональных актеров не пускали из-за фальшивости интонаций. Когда победили музыкальные московские форматы, как-то и про фальшивость перестали говорить.
...Был очень красивый момент в спектакле. Актер взял палку с большим ситом. В сите – мука или пыль… что-то похожее на пепел, одним словом. Шаг - из сита на голову, на тело высыпалась порция этого пепла… Шаг за шагом, пепел за пеплом… По словам режиссера Виталия Федорова, это иллюстрация к картине Ван Гога «Сеятель». Сергей Буков – как мог: молился, исповедовался и исповедовал.
Кто-то был в восторге от этой работы, кто-то скучал, уставившись в смартфон, кто-то негодовал, кому-то было тошно, кому-то весело - сколько людей, столько и мнений. «А ты полюби нас черненькими, белыми нас всякий полюбит!» (Ф. Достоевский) В чем сила? В этом-то и сила, брат»!
75-летие
Празднование своего юбилея театр перенес с 11 июня на итоговый день фестиваля «Наша тема».
…Когда-то давно, в 1943 году, в Хабаровск приехала группа эвакуированных из Ленинграда артистов, позже к ним присоединились артисты из других городов. В сложных условиях они поставили несколько спектаклей для детей. С этого начинается история театра. Официально же ТЮЗ открылся в 1944 году героической драмой «Осада Лейдена» Исидора Штока.
ТЮЗ. Здесь каждый кирпичик дышит счастьем, здесь все излучает любовь к его Величеству зрителю. У этого театра очень важная и нужная миссия. Он юных горожан посвящает в поклонников Мельпомены, а благодаря взрослым тюзовским спектаклям и многие взрослые горожане возвращаются в театр, разочарованные ранее в «полупсихологическом русском театре».
ТЮЗ - это какая-то совершенно невероятная искренность, какая-то совершенно дефицитная в наше время правда. И разве можно перед этим устоять? И как следствие – национальная премия «Золотая маска»…
Юрий Рязинкин
Фото Натальи Ивацик
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