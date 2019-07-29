В Хабаровске прошел четвертый фестиваль актуальных текстов «Наша тема»



Тюзовский фестиваль «Наша тема» - это не только калейдоскоп театральных идей, трендов, текстов, поиск актуальности. Это лекарство для тех хабаровчан, которые потеряли веру в театр, которым обрыдла фальшивая условность так называемой классичности-психологичности и прочей -чности, а точнее, довольно скудный набор актерских приспособлений и штампов.

Никуда, конечно, без любительниц латиноамериканских сериальных «запеканок», без всех этих «сосудов без дна» для гопническо-пролетарского китча не деться. Но не все же ходят в театр, чтобы не думать, не фантазировать, не сопереживать!

Стоит отметить, что публики по сравнению с прошлыми фестивалями прибыло, а значит еще не все умные, образованные уехали в Краснодарский край, значит, пока еще жив Хабаровск. На некоторые эскизы спектаклей невозможно было попасть. И это правильно. В шаговой доступности, наверное, должны быть хлеб и проститутки, но не театр. Хотя не прерывается поток столичной антрепризности, радушно мечущей бисер в дальневосточную глубинку. Может, и есть своя правда и у «запеканок», ведь тоже какая-никакая, а интимная жизнь присутствует, в сосуд без дна тоже порой нужно хоть что-нибудь плескать. Ну не колдовства же!!!

Фестиваль «Наша тема» - это не только эскизы спектаклей, это еще и мощный образовательный блок. Помимо обсуждений работ, порой довольно острых, были лекции, прочитанные членами жюри - ведущими столичными театральными критиками, собиравшими, как ни странно, не меньше публики, чем эскизы спектаклей.

Если в прошлом году, пожалуй, самым актуальным был личный интимный опыт, то в этом году новая фишка – научпоп.



Вот такие гены

Пожалуй, эскизы в стиле научпоп были самыми яркими. Это работа Олега Христолюбского - спектакль про космос по книге Стивена Хокинга «Джордж и тайны Вселенной», полный чудес - как мультимедийных, так и физических. Сегодняшним детям, пожалуй, стоит позавидовать. Такой красоты у советских детей и в помине не было. Так это был всего лишь эскиз! А если дать развернуться режиссеру, а если был бы полноценный спектакль? Стоит отметить, что это был первый театральный опыт детского театрального научпопа в России!

Тему популяризации научных знаний подхватил эскиз спектакля по книге Мэтта Ридли «Геном. Автобиография вида в 23 главах» режиссера Елены Ненашевой. Он чем-то был похож на популярные научные фильмы, где есть место и сухой научной информации, и художественным приемам. Конечно, без визуальных эффектов, без мультимедийности эта работа вряд ли состоялась бы как таковая. Уж очень линеен текст, тут тебе ни двойного дна, ни гипербол, ни преамбул.



- В спектакле генетика смешивается с важными философскими понятиями, например, что такое любовь или что такое бессмертие, как формируется человеческая индивидуальность. Мне показалось это интересным пересечением, потому что в театре фактически мы рассуждаем на эти же темы только более привычным, театральным, художественным языком, - рассказала Елена Ненашева.

В этом эскизе спорна любая текстовая актерская импровизация. Как минимум актерам нужно быть в теме, а лучше иметь соответствующее образование.Судя по обсуждению после показа эскиза, знатоков генетики среди публики хоть отбавляй. На показ даже пожаловал один поклонник идеи вреда ГМО. На фестивале эта идея не прижилась и коллективно была признана антинаучной.Если бы не это (как ни странно, актеров, участвующих в показе, зрители приняли как док в этом деле), работу можно было бы назвать познавательной лекцией с мультимедийными иллюстрациями.



Но все-таки – театр в первую очередь, и здесь не менее чем факты важны эмоции. Да и генетика сегодня сама по себе не может оставлять равнодушной. Сегодня открытия в области генетики - и одни из драйверов мировой экономики, и ниспровергатели истории. Чего только стоит миф о татаро-монгольском иге, которого, как оказалось, и не было…

После того как закончились обсуждения эскиза, уже на улице обсуждая появившийся уникальный опыт у ТЮЗян, в том числе и новый опыт актерского существования, подумал, что главное, наверное, в этом эскизе –подключение зрителей к разговору о Боге, проблемах бессмертия. И это казалось составной частью спектакля, логическим его продолжением.

Идеи научпопа – культурологического и биологического были, по всей видимости, еще в двух работах - «Проблемы поэтики Достоевского» режиссера Ленара Гадельшина и «28 дней» режиссера Александра Зверева.

В «Проблемах поэтики Достоевского» было взято за основу исследование теоретика искусства Михаила Бахтина. Можно долго спорить о сильных и слабых сторонах этого эскиза, но, пожалуй, сама идея - карнавализация в текстах Достоевского - и приблизит, и очеловечит для многих непростую прозу гениального писателя, заставит взглянуть с другой стороны. А какие были «вкусные» актерские работы в этом эскизе у актрис Евгении Колтуновой и Оксаны Желтяковой!



Театр театру рознь

Если говорить о сценическом пространстве, то дай волю ТЮЗянам, весь Хабаровск станет одной сценической площадкой. В каждой шутке есть доля истины. А может, на фиг эти депрессивные, экологически грязные, экономически примитивные производства? Отдать все ТЮЗу, снабдить деньгами, сделать хорошую рекламу и зазывать театротуристов со всего света? Есть же гастротуризм, почему не может быть театротуризма? Тем более что, как ни крути, как ни обсасывай – ни вкладывай деньги во Владивосток, а именно Хабаровск - театральная столица Дальнего Востока. Еще деньги выделяли бы на гастроли «КнАМ» в Хабаровске. Понятно, что бизнес в крае слабосильный, а власть на что?

Если говорить о сценическом пространстве, то, как и в прошлом году, тюзовский фестиваль актуальных текстов вышел за рамки здания театра. Там давно уже оприходованы под спектакли и театральные дворики, и холл, и репетиционные залы, и гараж. Если раньше спектакли шли то на пустыре, то в городском парке, то в этом сразу две глобальные пространственные идеи для спектаклей - Дальневосточная государственная научная библиотека и здание бывшей Новоапостольской церкви на улице Калинина, где в будущем разместится краевой Театр кукол.

Специальный приз жюри фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема» «За остроумное решение романа Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту» в жанре мокьюментари» получил режиссер Олег Христолюбский. Мокьюментари – псевдодокументалистика, а спектакль - в виде экскурсии по последнему «оплоту» книги - Научной библиотеке. Роман американского фантаста, такой человечный, такой тонкий, теплый и философский, режиссер, казалось, препарировал, разъял на составные части. И если бы не запах книг, особый, библиотечный, то, казалось бы, и совсем нет места человеческому… Хотя нет. Экскурсовод (Олег Дымнов) с его невероятным обаянием и фанатическим патриотизмом и розовые таблички на столах «Типовые формы доноса» вызывали своей проскопичностью ужас. И почти в конце экскурсии в теснейшем лестничном проеме почему-то не хватало воздуха, чуть-чуть и все начали бы задыхаться, а когда предложили сжечь книги, почему-то все отказались…

Здание бывшей Новоапостольской церкви на улице Калинина приспособили под показ эскиза спектакля «28 дней» по пьесе Ольги Шиляевой. Действо состоялось поздним вечером, если не ночью, и это привносило нотку беснования, если не сатанизма. С одной стороны, женское тело - храм, и оно достойно по крайней мере служения, если не обожания мужчин. С другой -напоминало о жертвах инквизиции, о титанических усилиях превозмочь женскую природу, обвинив в непотребстве, в связях с сатаной.

Идея о том, что в эскизе есть «нотки» биологического, а точнее, анатомического, а может быть, и психологического научпопа, вызвали протесты у женской аудитории, кто-то зачем-то вспомнил Деву Марию. Мужская, гораздо менее многочисленная, чем женская, аудитория, мудро решила особо с дамами не дискутировать. Правда, кто-то изредка тихо бубнил, что если бы мужская жизнь была бы легче женской, то мужики бы столь рано не умирали, кто-то тихо поминал недобрым словом феминисток.

Эскиз получился ярким, после его показа зрители еще сутки спорили. Эта работа принесла Александру Звереву победу в номинации «Лучший режиссер фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема».



Работать как звери

Невозможно не влюбиться в ТЮЗян, в их истовое служение театру. Сегодня работа с такой самоотдачей – редкость, артефакт. Такую бы работоспособность и талант бизнесу - Good bay, Америка, а Китай подавно. И любовь к ремеслу - нежная, трепетная, не безголовая. Настоящая, что ли. Кажется, что они могут все, нет материала, который им не по плечу. И все – как единый механизм. Рядом не только юные, едва начинающие служение театру, но и маститые. И, наверное, глубочайшего уважения заслуживает Владимир Домбровский, заслуженный артист России, исполнивший эпизодическую роль в эскизе спектакля «451 градус по Фаренгейту». Всего одна фраза, но как было исполнено!

А какой восхитительной была народная артистка Хабаровского края, заслуженная артистка России Татьяна Гоголькова в эскизе аниме-спектакля «Токайдо Ёцуя Кайдан» режиссера Ярослава Морозова! Сколько в этой работе было иронии, сколько почти детской веры, а без этого какая может быть Япония? Без этого будет просто артист Михаил Тулупов, а никакой не ронин, будет просто песок с булыжниками, а не сад камней…

Стоит упомянуть эскиз по пьесе «Киношка» Энни Бейкер режиссера Марии Критской. Работа смотрелась полноценным спектаклем, даже не верилось, что она была поставлена за несколько дней. В ней не было ни особых режиссерских трюков, ни мультимедиа, да и ничего и не нужно было. Там простая история простых людей. Но настолько она получилась пронзительной, настолько человечной, что хотелось на финальных аплодисментах шептать «Верую в театр, верую в любовь!». Стоит упомянуть, что за пьесу The Flick («Киношка») Энни Бейкер была удостоена Пулитцеровской премии, а перевела ее Мария Критская. Евгения Колтунова, Андрей Шрамко и Влас Булатов стали лучшим актерским ансамблем на фестивале.

Одно, наверное, из главных открытий фестиваля - Антон Калиниченко. И если ранее хабаровчане были знакомы с его актерскими работами, то в этом году он дебютировал - с режиссерскими. Эскизы спектаклей получились многослойными, нелинейными, тонкими.

Антон Калиниченко за режиссерский дебют в спектакле «Воображаемая реальность» по книге Анри Картье-Брессона был награжден призом, учрежденным Ассоциацией театральных критиков. Это был отчасти иммерсивный, отчасти документальный театр, где зритель оставался один на один с гениальными фотографиями и текстами легендарного французского фотографа.



- Мы встречаемся с миром идей Анри Картье-Брессона, используя свой чувственный опыт. Когда мы смотрим на фотографии, пережив тестовые предлагаемые истории, мы заново видим, насколько это удивительно - пойманное мгновение жизни и какое это выдающееся искусство, - рассказала Алена Карась, театральный критик, доцент кафедры истории театров России ГИТИСа, член жюри фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема».



Личный опыт

Попытки переосмысления личного опыта, и вполне успешные, вылились в яркие эскизы, вызвавшие и споры, и слезы, и отторжение. Ну и вполне благостные отзывы столичных критиков.

Специальный приз жюри фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема» «За уникальный диалог театра с подростками» получил документальный проект «Мясо. Другой вопрос» режиссера Ольги Подкорытовой.

С этими подростками хабаровский зритель встречался в прошлом году на фестивале «Наша тема». За год ребята, естественно, выросли, заматерели…



- Мы вместе изучали способы коммуникации с внешним миром. В прошлом году учились фиксировать наши чувства и мысли. Наше представление состояло из текстов. Задача стояла в том, чтобы нас услышали. Как нам кажется, она в прошлом году была выполнена. Теперь нам этого мало, мы идем дальше, - рассказала Ольга Подкорытова. – Нам хочется прямого диалога на равных. Это настолько не эскиз, настолько не спектакль, что может появиться вопрос: а при чем здесь театр?

Подростки разные - истории разные, но трогательные все и, как следствие, провоцирующие в глинах душ даже самых черствых и циничных зрителей нечто глубинное, родительское. И хотелось где-то пожалеть, а кому-то и подзатыльника дать (хотя тут, конечно, перебор, потому что всякое насилие плохо, да просто неэффективно).Врали они, конечно. Но врали изощренно, более тонко, чем в прошлом году. И, конечно, на вопрос: врете ли вы, как взрослые, отвечали, что не врут и не любят этого делать… И наше ханжеское удовлетворенно кивало в этот момент, а здравое настораживалось и категорически мешало вспоминать то время, когда нам было столько же лет. Е-мое, да театр это! Нормальный театр жизни! В этом-то весь и цимес, в этом-то вся и фишка!В этом году к ТЮЗянам присоединились не только приезжие режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга, но и актеры из Комсомольского-на-Амуре театра драмы. В итоге три эскиза, три разноплановых проекта – документальный балетный спектакль «Лица», эскизы «Мур Амур, или Комсомольский самурай» и «Письма Ван Гога».Документальность, а точнее, исповедальность, даже порой проведальность объединяла все три работы. И еще неповторимость – только здесь и только сейчас. Повторить точь-в-точь это невозможно, как неповторима каждая наша эмоция, каждая секунда.Лучший спектакль фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема» - «Письма Ван Гога», режиссер Виталий Федоров, исполнитель Сергей Буков – теперь уже бывший актер Музыкального театра.Это моноспектакль, спектакль-монолог, чем-то похожий на миссионерские проповеди, а чем-то - на радийные монологи-импровизации в прямом эфире. Было такое в 90-е годы прошлого века в Хабаровске. Слушалось завораживающе. Тогда в прямой эфир профессиональных актеров не пускали из-за фальшивости интонаций. Когда победили музыкальные московские форматы, как-то и про фальшивость перестали говорить....Был очень красивый момент в спектакле. Актер взял палку с большим ситом. В сите – мука или пыль… что-то похожее на пепел, одним словом. Шаг - из сита на голову, на тело высыпалась порция этого пепла… Шаг за шагом, пепел за пеплом… По словам режиссера Виталия Федорова, это иллюстрация к картине Ван Гога «Сеятель». Сергей Буков – как мог: молился, исповедовался и исповедовал.Кто-то был в восторге от этой работы, кто-то скучал, уставившись в смартфон, кто-то негодовал, кому-то было тошно, кому-то весело - сколько людей, столько и мнений. «А ты полюби нас черненькими, белыми нас всякий полюбит!» (Ф. Достоевский) В чем сила? В этом-то и сила, брат»!



75-летие

Празднование своего юбилея театр перенес с 11 июня на итоговый день фестиваля «Наша тема».

…Когда-то давно, в 1943 году, в Хабаровск приехала группа эвакуированных из Ленинграда артистов, позже к ним присоединились артисты из других городов. В сложных условиях они поставили несколько спектаклей для детей. С этого начинается история театра. Официально же ТЮЗ открылся в 1944 году героической драмой «Осада Лейдена» Исидора Штока.

ТЮЗ. Здесь каждый кирпичик дышит счастьем, здесь все излучает любовь к его Величеству зрителю. У этого театра очень важная и нужная миссия. Он юных горожан посвящает в поклонников Мельпомены, а благодаря взрослым тюзовским спектаклям и многие взрослые горожане возвращаются в театр, разочарованные ранее в «полупсихологическом русском театре».

ТЮЗ - это какая-то совершенно невероятная искренность, какая-то совершенно дефицитная в наше время правда. И разве можно перед этим устоять? И как следствие – национальная премия «Золотая маска»…



- Когда я сюда приезжаю, я словно попадаю в мир свободы и любви, - сказал театральный критик Глеб Ситковский.





Юрий Рязинкин

Фото Натальи Ивацик