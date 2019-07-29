В Хабаровском крае составили социологический портрет должника по алиментам



Практически каждая четвертая должница по алиментам на детей - женщина. Причем в Еврейской автономии их будет больше, чем в Хабаровском крае. Видно, там мужики действительно считают каждую копеечку. А женщины, когда их прижмет, готовы рассчитаться даже нижним бельем, которым торгуют. Зато мужики до последнего прячут свои недешевые авто в надежде на лучшее…

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области провели анализ и составили социологический портрет должника по алиментам. Это мужчина в возрасте от 35 до 47 лет. Согласно статистическим данным 6623 (62 процента) от общего числа мужчин - должников по алиментам официально трудоустроены. У 3234 (30 процентов) установлено наличие имущества, на которое судебными приставами-исполнителями наложен арест.

Знакомая рассказала: ее муж ни разу в жизни не заплатил алименты на сына. Но зато пообещал подать иск в суд, чтобы ребенок обеспечил ему добрую старость. Как рассказала главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО Александра Дмитриева, среди безответственных родителей нередко встречаются и женщины. Так, в отношении должников-женщин в отделах судебных приставов на исполнении находится 3293 исполнительных производства, что составляет 22,9 процента от общего числа исполнительных производств рассматриваемой категории.

Среднестатистическая женщина - неплательщица алиментов - в возрасте от 30 до 40 лет. Согласно статистическим данным 1212 (37 процентов) - официально трудоустроены. У 933 (28 процентов) женщин-должников установлено наличие имущества, на которое судебными приставами-исполнителями наложен арест.

Защита прав и законных интересов детей в сфере взыскания алиментов является одним из приоритетных направлений деятельности судебных приставов Хабаровского края и Еврейской автономной области, поэтому судебными приставами-исполнителями применяется целый арсенал мер воздействия на должников.

В рейтинге наиболее эффективных мер принудительного воздействия на должников по алиментам на первом месте - временное ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации. Как правило, родители, запланировавшие провести отпуск за границей, не спешат расстаться с путевками и, чтобы вылететь за пределы страны, быстро оплачивают задолженности по алиментам. Только с начала 2019 года судебными приставами-исполнителями Хабаровского края и Еврейской автономной области вынесено 8441 такое постановление, вследствие чего взыскано 285 тысяч рублей.

Следующим в списке эффективных мер принудительного воздействия является временное ограничение на пользование специальным правом. Именно после использования данной меры нерадивые родители спешат поскорее оплатить накопленную задолженность на содержание своих детей. Только с начала года с нерадивых родителей было взыскано почти 30 миллионов рублей.

Замыкают тройку лидеров по эффективности воздействия мер принудительного характера, применяемых к должникам по алиментам, аресты имущества. Прощаться со своим честно нажитым не желает никто, поэтому нерадивые родители стараются оплатить задолженность до того, как их имущество передадут на реализацию. С начала года должникам в связи с оплатой задолженности по алиментам было возвращено имущества более чем на миллион рублей.



Вадим Решетняк

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