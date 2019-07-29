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Российский мотопутешественник Павел Кобяк едет через все страну
Путешественники стартовали 2 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, свое путешествие собираются завершить на Сахалине.
В планах не только проехать через всю страну, но и снять полнометражный полуторачасовой фильм и документальный сериал на 10 часов. Павел Кобяк, организатор и руководитель поездки, член Русского географического общества, рассказал об уже отснятом: «Год назад мы путешествовали по северам, снимали фильм про молодых сотрудников нефтяных и газовых компаний. Была идея показать, кто зарабатывает деньги для всей нашей страны, как и в каких условиях люди работают, какой у них досуг». Не знал про этих спасителей Отечества, нефтяников и газовщиков. Черт, а как же решение слезть с сырьевой иглы и подняться сколен (слитно) хотя бы за счет Сколкова с его нанотехнологиями? (Настолько нано, что их порой и не видно). «Ничего не понимаю! - Аналогично» - цитата на века из известного мультика «Следствие ведут Колобки».
Герои будущих лет
Но Павел Кобяк со товарищи что может, то и делает на своем участке работы:
Ну в общем-то ответ на поверхности. Если принцип «большого хапка» ставить во главу угла; если со школьной парты готовить не созидателя и творца, но «грамотного потребителя»; если желание «хайпануть» здесь и сейчас – превыше всего; если гламурная киса, что благодаря силикону через «Инстаграм» учит жить миллион подписчиков… Помогут ли припарки в виде кино о героях, не потребуются ли более радикальные меры лечения?
В Хабаровске нашли своего героя
По словам Павла, по каждому городу отбирались из предложенных сюжетов десять самых-самых интересных историй.
Беспечные ездоки
Все путешественники отметили неплохое качество дороги практически на всем протяжении пути.
Но все равно в придорожную инфраструктуру – кемпинги, гостиницы, стоянки, кафе и столовые еще много сил и средств придется вкладывать. Отдельно путешественник отметил, что сейчас очень развито братство мотоциклистов:
О помощи коллег очень тепло отозвался и еще один член команды – Евгений «Джон» Яковлев из Екатеринбурга. В миру он инженер-электронщик, в душе - «беспечный ездок».
Дроги-перегоны
Путешествие 2012 года, названное Павлом Кобяком «отдыхом без политики», стало в дальнейшем первой книгой – «Сел и поехал», цель которой была показать Россию как она есть, без прикрас. В этот раз Павел сразу объявил, что в Забайкалье ценник на горючее реально выше, чем где бы то ни было: «Самые низкие цены - в Кемеровской области». Зато отметил, что на всем протяжении пути сильно паршивой горючки не увидели. Оно и понятно - с таким спонсором о бензине в баке можно и не задумываться.
Про Ванинский участок, на котором не так давно путешественник Игорь Ольховский угробил свой джип, а Николай Валуев выложил скандальный ролик о его качестве, Павел Кобяк отозвался так:
На ехидную ремарку, а почему по такой прекрасной стране с такими хорошими дорогами поехали не на отечественной технике, Павел ответил без утайки:
Да, машины выходили из строя, и пару мотоциклов пришлось чинить. Но все проблемы решались по мере поступления. Благо по пути следования через всю страну - масса друзей. Да и поддержка МЧС многое значит. «Ехали через Амурскую область, заправка не работала, баки «сухие». Так буквально через 30 минут подлетели эмчеэсники, заправили по полной», - рассказывает о поддержке Павел Кобяк.
Нежность к ревущему зверю
Смотришь на мотопутешественника Виталия Полякова и веришь его словам: «Для меня мотоцикл и хобби, и стиль жизни. Я на колесах с 13 лет, с тех пор не останавливаюсь. Начинал с мопедов - у меня первый был «Рига-12», потом мотоцикл «Минск». Дальше пошло, поехало». Сейчас Виталий рассекает на «бумере». В пути ему удалось услышать массу историй, что буквально слезу выжимали. А более всего его поразил случай, когда, спасая ребенка из горящей квартиры на седьмом этаже, женщина сама сильно пострадала, у нее обгорела спина, ей пришлось ампутировать конечности.
Татьяна Зиганшина, подполковник МЧС, призналась в любви к быстрой езде:
Татьяна Зиганшина, по существу, возвращается домой, родом она из Приморья:
А на мотоцикл она села где-то лет в 20 и вот уже 12 лет колесит.
Легкой дороги и только приятных встреч вам, «беспечные ездоки»! Ни гвоздя, ни жезла!
Андрей Дунаевский
Фото автора
За 27 дней участники экспедиции посетят 22 города и проедут около 13000 километров.
Павел Кобяк за 20 лет в путешествиях и экспедициях по всему миру проехал свыше 100 тысяч километров, выпустил 7 книг о своих приключениях, снял 4 документальных фильма.
Павел Кобяк
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