Российский мотопутешественник Павел Кобяк едет через все страну

Путешественники стартовали 2 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, свое путешествие собираются завершить на Сахалине.

В планах не только проехать через всю страну, но и снять полнометражный полуторачасовой фильм и документальный сериал на 10 часов. Павел Кобяк, организатор и руководитель поездки, член Русского географического общества, рассказал об уже отснятом: «Год назад мы путешествовали по северам, снимали фильм про молодых сотрудников нефтяных и газовых компаний. Была идея показать, кто зарабатывает деньги для всей нашей страны, как и в каких условиях люди работают, какой у них досуг». Не знал про этих спасителей Отечества, нефтяников и газовщиков. Черт, а как же решение слезть с сырьевой иглы и подняться сколен (слитно) хотя бы за счет Сколкова с его нанотехнологиями? (Настолько нано, что их порой и не видно). «Ничего не понимаю! - Аналогично» - цитата на века из известного мультика «Следствие ведут Колобки».

Герои будущих лет

Но Павел Кобяк со товарищи что может, то и делает на своем участке работы:



- В следующем году будет 30 лет службе МЧС, и появилась мысль снять фильм о героях нашего времени - про пожарных и спасателей. Показать профессию спасателя во всем разнообразии, поднять престиж. И в следующем году, в рамках празднования юбилея, планируем провести показ фильма по всей стране – в кинотеатрах и школах. Где в России можно найти героев нашего времени? Кем хотят быть молодые люди сегодня? Они не знают элементарных исторически значимых событий своей страны. В Питере провели серию лекций в школах с показом наших фильмов, так увидел, что с молодежью надо реально много работать. Меня просто поразило, что, основываясь на интернет-источниках, некоторые из них реально считают, что американцы выиграли Великую Отечественную войну! У них кумиры – инстаграмеры и блогеры! А людей, которые готовы жертвовать собой ради других, открыто, бескорыстно, по долгу совести, все меньше. Вот и хочется показать им таких людей, чтобы именно они были авторитетами.

Ну в общем-то ответ на поверхности. Если принцип «большого хапка» ставить во главу угла; если со школьной парты готовить не созидателя и творца, но «грамотного потребителя»; если желание «хайпануть» здесь и сейчас – превыше всего; если гламурная киса, что благодаря силикону через «Инстаграм» учит жить миллион подписчиков… Помогут ли припарки в виде кино о героях, не потребуются ли более радикальные меры лечения?



В Хабаровске нашли своего героя



- Сотрудники спасательного отряда показали нам парня, что вытаскивал девочку из завала во время трагедии в Нефтегорске 1995 года. Очень хорошее интервью, и оно 100 процентов войдет в фильм. В Хабаровске были очень хорошие сьемки учений с привлечением вертолетов, все достаточно интересно, - говорит Павел и отмечает, что и видовые сьемки города и окрестностей войдут в фильм. - Пока мы тут с вами разговариваем, наш оператор запустил дрон, с которого снимает все вокруг, чтобы в фильме были не только интересные истории. Времени на отдых очень мало, все в очень динамичном режиме.

- В 2012 году мы ехали с друзьями из Петербурга во Владивосток, тогда еще было маловато инфраструктуры, где-то участки дороги были подразбиты, а сейчас практически идеальная трасса. В Забайкалье в то время были перегоны километров по 300 без единой заправки. На сегодняшний день множество современных заправок с качественным горючим и приличным сервисом, - рассказывает Павел Кобяк.

По словам Павла, по каждому городу отбирались из предложенных сюжетов десять самых-самых интересных историй.Все путешественники отметили неплохое качество дороги практически на всем протяжении пути.



Но все равно в придорожную инфраструктуру – кемпинги, гостиницы, стоянки, кафе и столовые еще много сил и средств придется вкладывать. Отдельно путешественник отметил, что сейчас очень развито братство мотоциклистов:



- Еще в 2012 году понял, что байкеры из разных городов готовы и на помощь прийти, и принять человека, угостить и приютить. Это дорогого стоит, когда тебя душевно принимают. Такого мотобратства путешественников, что катаются далеко и очень далеко, нет ни в одной иной стране.

- Не думаю, что это самый сложный участок. В 2016 году, когда ехали до Магадана по трассе «Лена» и «Колыма», это было сложно, особенно когда ее размыло после дождя.

- И на «Уралах» ребята катаются, с Сахалина на таком в Питер приезжал один наш товарищ. Но у нас ОЧЕНЬ сжатые сроки, и решать еще больше технических проблем, тратить массу времени на ремонты нет возможности. Поэтому и выбрали немецкое качество - все должно работать. Тем более что отечественная техника может преподнести неожиданные сюрпризы.

Да, машины выходили из строя, и пару мотоциклов пришлось чинить. Но все проблемы решались по мере поступления. Благо по пути следования через всю страну - масса друзей. Да и поддержка МЧС многое значит. «Ехали через Амурскую область, заправка не работала, баки «сухие». Так буквально через 30 минут подлетели эмчеэсники, заправили по полной», - рассказывает о поддержке Павел Кобяк.

- Обожаю мотоциклы, для меня они - жизнь. Я их периодически меняю и сейчас катаюсь на «Ямахе», а самый первый был у меня «Сузуки».

- Мне очень приятно было проехать по стране, у нас такие просторы и красоты. И погода не подкачала, только вчера дождик немного прихватил. Гром и молния на финише вместо оркестра. Как же, как же, помним! В 2007 году на конкурсе профмастерства и творчества среди женщин МЧС «Мисс Дальневосточный центр МЧС России» тогда еще незамужняя 25-летняя капитан получила сразу два титула - «Мисс профессионализм» и «Мисс зрительских симпатий».

- Семья поддерживает меня, тем более что катаюсь я с умом и аккуратно. Дороги в общем-то хорошие, но нежданчики - ямы, колдобины, выбоины встречались. По России можно проехать и на велосипеде, а у вас и на роликах получится. Что касается плановых замен и осмотров в пути, тут дело брутальных мужчин. А я девушка, которая любит кататься, - мило улыбается почти полковник МЧС.

О помощи коллег очень тепло отозвался и еще один член команды – Евгений «Джон» Яковлев из Екатеринбурга. В миру он инженер-электронщик, в душе - «беспечный ездок».Путешествие 2012 года, названное Павлом Кобяком «отдыхом без политики», стало в дальнейшем первой книгой – «Сел и поехал», цель которой была показать Россию как она есть, без прикрас. В этот раз Павел сразу объявил, что в Забайкалье ценник на горючее реально выше, чем где бы то ни было: «Самые низкие цены - в Кемеровской области». Зато отметил, что на всем протяжении пути сильно паршивой горючки не увидели. Оно и понятно - с таким спонсором о бензине в баке можно и не задумываться.Про Ванинский участок, на котором не так давно путешественник Игорь Ольховский угробил свой джип, а Николай Валуев выложил скандальный ролик о его качестве, Павел Кобяк отозвался так:На ехидную ремарку, а почему по такой прекрасной стране с такими хорошими дорогами поехали не на отечественной технике, Павел ответил без утайки:Смотришь на мотопутешественника Виталия Полякова и веришь его словам: «Для меня мотоцикл и хобби, и стиль жизни. Я на колесах с 13 лет, с тех пор не останавливаюсь. Начинал с мопедов - у меня первый был «Рига-12», потом мотоцикл «Минск». Дальше пошло, поехало». Сейчас Виталий рассекает на «бумере». В пути ему удалось услышать массу историй, что буквально слезу выжимали. А более всего его поразил случай, когда, спасая ребенка из горящей квартиры на седьмом этаже, женщина сама сильно пострадала, у нее обгорела спина, ей пришлось ампутировать конечности.Татьяна Зиганшина, подполковник МЧС, призналась в любви к быстрой езде:Татьяна Зиганшина, по существу, возвращается домой, родом она из Приморья:А на мотоцикл она села где-то лет в 20 и вот уже 12 лет колесит.Легкой дороги и только приятных встреч вам, «беспечные ездоки»! Ни гвоздя, ни жезла!





Андрей Дунаевский

Фото автора



За 27 дней участники экспедиции посетят 22 города и проедут около 13000 километров.

Павел Кобяк за 20 лет в путешествиях и экспедициях по всему миру проехал свыше 100 тысяч километров, выпустил 7 книг о своих приключениях, снял 4 документальных фильма.





«Я считаю, надо больше рассказывать, надо снимать больше фильмов, издавать больше книг, чтобы наши люди как можно больше путешествовали внутри страны. Ведь она у нас очень красивая, у нас очень интересно, у нас вкусная еда, красивые девушки. Не в каждой стране все это сразу есть. Хотите все это увидеть? Меньше слов - больше дела, не откладывайте свою мечту о поездке».

Павел Кобяк



